Perjalanan Sukses Tamiya, Perusahaan Kayu Menjadi Produsen Mainan Terpopuler

TEMPO.CO, Jakarta - Tamiya merupakan salah satu jenis mainan mobil-mobilan yang populer di Indonesia. Mainan yang berasal dari Jepang ini mulai populer pada awal tahun 2000-an. Kala itu, Tamiya populer di kalangan anak-anak hingga remaja.

Kepopuleran Tamiya tak terlepas dari keunikannya. Kala itu, Tamiya bisa dibilang merupakan salah satu pelopor mainan dengan teknologi Radio-Controlled (RC) yang bisa dikendalikan oleh pemainnya secara langsung. Keunikan tersebut membuat Tamiya mempunyai basis pemain yang besar hingga saat ini. Bahkan, beberapa pemainnya pun telah membentuk komunitas tersendiri.

Dilansir dari autoexpress.co.uk, Tamiya pertama kali dikembangkan oleh Yoshio Tamiya pada 1946 di Shizuoka, Jepang. Kala itu, Yoshio mendirikan sebuah perusahaan pengolahan kayu bernama Tamiya Shoji & Co. Dalam prosesnya, perusahaan pengolahan kayu tersebut berhasil menemukan sebuah model mainan mobil-mobilan. Mainan mobil-mobilan tersebut pun menjadi salah satu barang yang diproduksi oleh Tamiya Shoji & Co.

Sayangnya, perusahaan pengolahan kayu Tamiya Shoji & Co tidak bertahan lama. Dilansir dari tamiya.com, pada 1953, perusahaan pengolahan kayu Tamiya Shoji & Co ditutup. Penutupan tersebut membuat perusahaan Tamiya Shoji & Co beralih ke bahan baku plastik untuk memproduksi mobil tamiya plastik. Model mobil tamiya plastik pertama pun akhirnya dirilis pada 1960.

Perubahan bahan baku tersebut membuat tamiya juga mengalami perubahan nama. Pada 1962, Tamiya Shoji & Co resmi berganti nama menjadi Tamiya Plastic Kogyo Co. Sejalan saat itu, perusahaan tersebut konsisten memproduksi mainan berbasis teknologi RC dengan bahan plastik.

Karena sering berpartisipasi di berbagai festival mainan di dunia, kepopuleran Tamiya pun terus meningkat. Jumlah pemain Tamiya pun terus mengalami peningkatan, terutama pada era tahun 2000-an. Pemain tamiya banyak membentuk komunitas-komunitasnya sendiri.

Meskipun perkembangan teknologi telah menghadirkan banyak mainan yang lebih canggih, kepopuleran Tamiya tidak tergerus. Bahkan, Tamiya kini menjadi salah satu mainan berbasis teknologi RC yang paling dikenal oleh para penggemar mainan RC.

