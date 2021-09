Daftar Aplikasi yang Tak Dapat Diakses Bantuan Kuota Internet Kemendikbud

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Nadiem Makarim akan menyalurkan bantuan kuota internet pada bulan ini. Besaran kuota gratis Kemendikbud yang dibagikan berbeda-berbeda tergantung pada jenjang institusi pendidikan.

Pemberian bantuan kouta lebih fleksibel dibanding dengan sebelumnya, yakni tidak ada pembagian kuota utama dengan kuota belajar. Seluruh kuota merupakan jenis kuota umum, sehingga dapat mengakses semua aplikasi, kecuali aplikasi yang tidak berhubungan dengan pendidikan.

Dilansir dari akun Instagram resmi Kementerian Kominfo pada @kemenkominfo, terdapat sejumlah aplikasi media sosial, game, dan video aplikasi, yang tidak dapat diakses menggunakan kuota bantuan yang diberikan dari Kemendikbud. Berikut aplikasi yang tidak dapat diakses menggunakan kuota bantuan dari Kemendikbud:

Sosial Media

Badoo

Bigo Live

Facebook

Instagram

YY

Twitter

Vive

Vkontakte

tumblr

Tinder

Snapchat

Snackvideo

Pinterest

Periscope

Game

8 Ball Pool

Candy Crush

Clash of Clans

Clash of Kings

Clash Royale

Crisis Action

Fifa Mobile Football

Garena

Garena AOV

Garena Free Fire

Growtopia

Lineage Revolution

Mobile Legends

PUBG

Roblox

Steam

Lords Mobile: Battle of the Empires

Video Aplikasi

JWPlayer

Likee

Netflix

TVUNetwork

QQVideo

Tiktok

Viu

Dailymotion

Kuota bantuan yang diberikan oleh Kemendikbud adalah bantuan untuk proses belajar-mengajar selama pandemi ini berlangsung.

Kemendikbud Ristek menyiapkan dua mekanisme utama, agar bantuan kuota tersebut diberikan sesuai sasaran dan mengurangi potensi kuota terbuang karena tidak terpakai. Mekanisme pertama, dengan mengganti kuota menjadi kouta umum. Kedua, menyortir pengguna yang sudah tidak aktif di ronde pertama dihapus dari daftar penerima bantuan kouta.

Besaran kuota gratis Kemendikbud yang dibagikan berbeda-berbeda tergantung pada jenjang institusi pendidikan, dan masa aktif kuota akan berlaku tiga puluh hari sejak diterima. Untuk tingkat PAUD bantuan kuota internet yang disalurkan sebesar 7GB per bulan, sekolah dasar dan menengah sebesar 10GB per bulan, serta untuk pendidik PAUD dan sekolah menengah sejumlah 12GB per bulan. Sedangkan, untuk mahasiswa dan dosen, masing-masing mendapatkan kuota sebesar 15GB per bulan.

Fairuz Amanda Putri | Ali Hidayat