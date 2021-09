Bioskop Mulai Dikunjungi Penonton, Ini Aturan yang Harus Dipatuhi selama PPKM

TEMPO.CO, Jakarta - Suasana tak biasa terlihat pada sore hari ini di sekitar lokasi dan di dalam bioskop CGV di Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Area yang biasanya sepi, kini menjadi sedikit lebih ramai pengunjung, meskipun tak sampai padat merayap.

Hal ini adalah impas dari pemerintah yang mengizinkan bioskop kembali beroperasi selama PPKM Level 3 pada 14 September - 20 September 2021.

Staff Ticketing CGV Grand Indonesia, Reza, menyebutkan, lalu lalang pengunjung yang datang ke bioskop jelas sangat bertolak belakang dengan kondisi sebelum-sebelumnya. “Kalau jam segini lagi pada jalan-jalan ke luar sambil menunggu film tayang nanti jam 18.00-an,”kata Reza kepada Tempo pada Kamis, 16 September 2021.

Di hari pertama CGV beroperasi kembali, tiket yang paling banyak dibeli adalah Black Widow. “Sampai jam 17.40 ini, sudah ada 150 orang yang membeli tiket langsung datang ke tempat,” ujar Reza. Bahkan, untuk tayangan film Black Widow di jam selanjutnya pada pukul 18.30 sudah ada 10 orang yang memesan tiket.

Per hari ini, kata Reza, ia telah melayani lebih dari 250 orang calon penonton yang membeli tiket langsung datang ke tempat. Angka tersebut adalah jumlah seluruh pengunjung yang telah memesan tiket untuk seluruh film yang tayang di CGV.

Namun, Reza tidak bisa memastikan angka pastinya berapa jumlah calon pengunjung yang memesan tiket secara online dan offline. “Itu hanya bisa diakses sama office,” katanya.

Semenjak melayani pemesanan tiket dari siang hari, ia melihat para pengunjung yang datang hari ini memiliki animo yang tinggi. “Hari pertama juga, ya. Mungkin orang pada kangen ya sama bioskop,” katanya.

Selain Black Widow, sejumlah film yang tayang di CGV Grand Indonesia hari ini adalah Fast and Furious 6, The Suicide Squad, Hard Hit, dan Espace from Mogadishu.

Adapun untuk jam operasional bioskop dari jam 11.00 siang hingga 22.00. Pemutaran film terakhir berada di jam 19.30 untuk film Espace from Mogadishu.