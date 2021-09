Terkini Bisnis: Daftar Harga Tes Covid-19 Lion Air, Lowongan Kerja Bappenas

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu siang hingga sore, 16 September 2021 dimulai dengan daftar harga tes Covid-19 yang diberikan maskapai penerbangan Lion Air Group bekerja sama dengan sejumlah fasilitas kesehatan.

Kemudian informasi tentang Grup Salim yang dikabarkan sedang menjajaki pinjaman bank senilai US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,1 triliun (asumsi kurs Rp 14.253 per dolar AS) untuk mendanai ekspansi infrastruktur digital termasuk data center.

Selain itu berita tentang 2 lowongan kerja Bappenas dengan rentang gaji antara Rp 22 - Rp 30 juta per bulan. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Daftar Harga Tes Covid-19 Lion Air: Antigen Rp 35 Ribu, PCR Rp 285 Ribu

Maskapai penerbangan Lion Air Group bekerja sama dengan sejumlah fasilitas kesehatan menyediakan tes Covid-19 RT PCR dan rapid Antigen untuk penumpang pesawat. Corporate Communications Strategic Danang Mandala Prihantoro mengatakan maskapai telah membuka fasilitas pengetesan itu di 107 lokasi.

“Calon penumpang dapat membeli voucher sesuai ketentuan yang berlaku atau melakukan uji kesehatan serta membayar langsung dengan menunjukkan tiket valid dan identitas resmi tanpa voucher,” ujar Danang dalam keterangan tertulis seperti dikutip Kamis, 16 September 2021.

Untuk rapid test Antigen, Lion Air mematok harga Rp 35 ribu. Total lokasi tes di Jawa dan Bali sebanyak 40 titik, sedangkan secara keseluruhan sebanyak 88 titik.

Sementara itu, untuk tes RT PCR, Lion Air Group telah membuka layanan di 58 lokasi. Terdapat tiga kategori harga PCR berkisar dari Rp 285 ribu hingga Rp 280 ribu.

