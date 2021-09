BRI Lanjut Promosi UMKM ke Kanada

INFO BISNIS – Sukses menyelenggarakan Lokal Keren Jatim: Road to Brilianpreneur 2021 pada 9, 10 dan 13 Agustus 2021 lalu, BRI melanjutkan dukungannya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat Go Global melalui “2021 Food and Beverage Trade Show“di Indonesian Trade Promotion Cente, Vancouver, Kanada pada akhir Agustus.

BRI memfasilitasi beberapa UMKM di Jawa Timur agar berpartisipasi dalam pameran tersebut dengan perantara Archipelago Marketplace Inc. Platform lokapasar bagi UMKM Indonesia yang berasal dari Amerika tersebut menjadi buyer pada acara sebelumnya, Lokal Keren Jatim.

“Kegiatan promosi produk UMKM bertaraf internasional tersebut bertujuan memperkenalkan high-quality food and beverage product asli Indonesia kepada dunia. Nantinya kami berharap pelaku UMKM dapat go global dan terlibat dalam rantai perdagangan produk makanan global,” ujar Achmad Royadi, SEVP Treasury & Global Services BRI.

Komoditas UMKM Indonesia yang ditampilkan dalam pameran tersebut sebagian besar dari segmen Food and Beverage, mulai dari kopi, makanan ringan, hasil olahan rempah, olahan buah-buahan, dan makanan khas daerah yang dapat dapat dinikmati masyarakat global.

Achmad Royadi juga mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye gerakan nasional #BANGGABUATANINDONESIA, sekaligus upaya membuka peluang UMKM Indonesia, khususnya pelaku usaha di Jawa Timur, menembus pasar domestik, maupun pasar ekspor. “Ini adalah langkah aktif BRI dalam mendorong UMKM Indonesia untuk maju dan menembus pasar dunia,” kata dia.

Selain membina dan membangkitkan UMKM Indonesia, BRI juga membuka jaringan pasar lokal maupun internasional agar tidak terhenti. Pemulihan ekonomi nasional perlu langkah konkrit dan nyata dengan berfokus pada bangkitnya UMKM Indonesia.

“Inilah bukti komitmen kuat BRI untuk terus membantu dan membina UMKM Indonesia, meskipun sedang berada di tengah krisis. BRI berharap pelaku UMKM dapat bertahan dan terus bangkit di kenormalan baru yang ditetapkan olah pemerintah,” ujar Achmad Royadi. (*)