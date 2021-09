Ini Sebab Gubernur Bank Sentral Meksiko Sebut Bitcoin Bukan Uang, tapi...

TEMPO.CO, Meksiko - Gubernur Bank Sentral Meksiko Alejandro Diaz de Leon berpendapat Bitcoin lebih seperti alat barter ketimbang revolusi uang kertas. Pasalnya, aset kripto dinilainya sebagai investasi berisiko tinggi dan penyimpan nilai yang buruk.

“Siapa pun yang menerima Bitcoin untuk ditukar dengan barang atau jasa, kami percaya bahwa (transaksi) lebih mirip dengan barter karena orang itu menukar barang dengan barang, tapi sebenarnya bukan uang untuk barang," kata Diaz de Leon, Kamis, 9 September 2021.

Diaz de Leon juga memastikan, dalam waktu dekat ini Meksiko tidak akan mengikuti El Salvador dalam mengadopsi mata uang digital sebagai alat pembayaran yang sah.

Ia mengibaratkan Bitcoin lebih seperti dimensi logam mulia daripada tender legal harian. “Di zaman kita, uang telah berevolusi menjadi uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral."

Lebih jauh, Diaz de Leon menjelaskan, agar cryptocurrency dianggap sebagai uang, sebelumnya harus menjadi metode pembayaran yang andal. Bitcoin juga harus terjaga nilainya. Tak seperti sekarang di mana nilai cryptocurrency sering berayun liar dalam satu hari.

“Masyarakat tidak ingin daya beli mereka, gaji mereka naik atau turun 10 persen dari hari ke hari. Anda tidak ingin volatilitas daya beli itu. Dalam pengertian itu, itu bukan perlindungan nilai yang baik," kata Diaz de Leon.

Sebelumnya, El Salvador mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Hal tersebut juga yang dinilai sebagai salah satu pemicu jebloknya nilai mata uang digital belakangan ini.

Adapun nilai Bitcoin sangat berfluktuatif. Per April lalu, nilai aset kripto itu melonjak hingga melampaui US$ 64.000 atau sekitar Rp 913,14 juta (asumsi kurs Rp 14.267 per dolar AS). Padahal sebelumnya cryptocurrency itu sempat jeblok ke level US$ 30.000-an pada bulan Mei. Saat ini, harga Bitcoin berada di US$ 46.165 atau berkisar Rp 656,3 juta.

REUTERS | SYAHARANI PUTRI

Baca: Ancaman Pinjol ke Perempuan Kian Meresahkan, Sebar Foto Pribadi hingga Pelecehan