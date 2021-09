Dirut BRI Sebut Strategi Sepak Bola yang Bisa Digunakan di Perusahaan Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso menuturkan sepak bola bukan sekadar olah raga dan hiburan. Lebih dari itu, kata dia, sepak bola merupakan seni manajerial untuk meraih tujuan bersama yaitu kemenangan dan menjadi juara.

Dia mengibaratkan industri sepak bola nasional seperti miniatur organisasi yang bisa menggerakkan kinerja perekonomian nasional, sehingga perseroan tertarik untuk menjadi sponsor pada perhelatan BRI Liga 1 2021.

"Sebagai perusahaan BUMN, BRI terus menciptakan value, baik economic value maupun social value kepada seluruh stakeholders, utamanya kepada masyarakat. Dengan menjadi sponsor utama Liga 1, BRI mewujudkan komitmen tersebut, bahwa keberadaan BRI memberikan makna bagi masyarakat Indonesia," kata Sunarso dalam pernyataan di Jakarta, Minggu 12 September 202.

Sunarso mengaku tertarik dengan sepak bola sejak sejak kecil. Hobinya itu ternyata berlanjut hingga sekarang, meski saat ini sudah meraih kesuksesan sebagai orang nomor satu di bank terbesar di Tanah Air.

Ia memastikan sepak bola bukan hanya sekedar hobi, karena dirinya tak segan membawa filosofi sepak bola, meski saat ini memimpin perusahaan besar. Di bawah kepemimpinannya, BRI bahkan mampu melalui tantangan yang sifatnya global atas krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Menurut Sunarso, sepak bola adalah miniatur dari sesuatu yang besar atau simplifikasi dari sesuatu yang kompleks, yaitu sebagai organisasi.