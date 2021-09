Bursa Efek Indonesia Buka Lowongan Kerja bagi Lulusan SMA dan S1

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka lowongan kerja untuk sejumlah posisi dan lulusan. BEI adalah Self Regulatory Organization (SRO) yang menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dilansir dari www.idx.co.id/tentang-bei/karir diinformasikan beberapa posisi serta kualifikasi yang dibutuhkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Member Evaluation and Monitoring Office

Batas waktu: 18 Mei 2022

Kualifikasi yang dibutuhkan:

- Lulusan dari universitas / perguruan tinggi terkemuka dengan IPK min.3.00

- Keterampilan komunikasi yang baik (dalam bahasa Indonesia & Inggris), baik lisan maupun tulisan

- Mampu mengoperasikan komputer (Microsoft Office)

- Memiliki pengetahuan tentang Pasar Modal akan menjadi keuntungan

- Hidup dengan nilai-nilai inti kami Kerja Sama Tim, Integritas, Profesionalisme, dan Keunggulan Layanan

Kualifikasi Khusus:

- Sarjana Akuntansi

- Pengalaman minimal 2 tahun di Kantor Akuntan Publik.

- Memiliki pengetahuan yang kuat tentang akuntansi dan prosedur audit.

- Memiliki pengetahuan tentang Pasar Modal akan lebih disukai.

- Perhatian terhadap detail dan kemampuan analisis, pengambilan keputusan, dan komunikasi yang kuat.

2. Issuer Evaluation & Monitoring Officer

Batas waktu: 18 Mei 2022

Kualifikasi yang dibutuhkan:

Kualifikasi khusus:

- Sarjana Akuntansi / Keuangan.

- Pengalaman minimal 1 tahun di bidang terkait, pengalaman di Kantor Akuntan Publik akan lebih disukai.

- Memiliki pengetahuan yang kuat tentang akuntansi dan analisis keuangan.

- Memiliki kemampuan komunikasi dan presentasi yang baik

3. Administration Officer - West Nusa Tenggara

Batas waktu: 18 Mei 2022

Kualifikasi yang dibutuhkan:

Kualifikasi khusus:

- Gelar Sarjana Ekonomi (akan lebih disukai)

- Keterampilan administrasi yang baik, berorientasi pada detail, tegas, komunikatif.

- Berpengalaman dalam menggunakan software desain kreatif, seperti Photoshop, Corel, Adobe Illustrator, dll.

- Berpengalaman di bidang administrasi akan menjadi keuntungan.

- Memiliki pengetahuan Pasar Modal akan lebih disukai.

- Bersedia ditempatkan di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

4. IT Operation Service (Business dan Office)

Batas waktu: 18 Mei 2021

Kualifikasi yang dibutuhkan:

Kualifikasi khusus:

- Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi / Ilmu Komputer

- Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang terkait

- Memiliki keterampilan yang baik dalam IT Fundamental, IT Infrastructure, IT Service Management, dan GCG Principles Management

- Memiliki keterampilan yang baik dalam Manajemen Sistem Operasi, Sistem Manajemen Basis Data, Manajemen Aplikasi, dan Virtualisasi Manajemen Pusat Data

- Keterampilan pemecahan masalah yang sangat baik, kemampuan untuk berpikir out-of-the-box, bekerja di bawah tekanan dan jadwal proyek yang ketat

- Keterampilan analitis yang kuat, memiliki motivasi diri, dan mampu bekerja dalam situasi stres dengan prioritas yang berubah

- Memahami tren TI saat ini

- Tertarik pada teknologi baru dan bagaimana TI dapat menambah nilai bisnis dan membuat hidup orang lebih mudah di tempat kerja

- Kesadaran dan pemahaman keamanan siber tentang bagaimana operasi bisnis saling terkait.

5. Head of IDX Representative Office - Central Sulawesi

Batas waktu: 18 Mei 2022

Kualifikasi yang dibutuhkan:

Kualifikasi khusus:

- Sarjana (S1) - Ekonomi (Diutamakan)

- Pengalaman minimal 3 tahun di industri pasar modal atau lembaga keuangan

- Memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang Pasar Modal

- Memiliki kemampuan komunikasi, presentasi, strategi dan negosiasi yang unggul

- Memiliki jaringan yang luas dengan pemangku kepentingan di Palu

- Bersedia ditempatkan di Palu, Sulawesi Tengah