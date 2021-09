Samuel Sekuritas: IHSG Melemah, Saham BCA Paling Banyak Dibeli Asing

TEMPO.CO, Jakarta -Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG sempat menguat hingga level 6.072, tetapi kembali melemah sebelum menutup sesi di level 6.012 atau 0,23 persen lebih rendah dari angka penutupan kemarin yang sebesar 6.026.

Saham Bank BCA (BBCA) menjadi saham yang paling banyak dibeli investor asing di sesi pertama hari ini."Dengan nilai net buy asing mencapai Rp 68,8 miliar," kata analis Samuel Sekuritas Indonesia M Alfatih dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 September 2021.

Berikutnya pada posisi kedua saham yang paling banyak dibeli investor asing, yaitu TLKM sebesar Rp 47,3 miliar dan ASII Rp 38,3 miliar.

Sementara itu, saham Bank BRI (BBRI) menjadi saham yang paling banyak dilepas investor asing di sesi pertama hari ini, dengan nilai net sell asing mencapai Rp 117,5 miliar, diikuti UNVR sebesar Rp 17,7 miliar dan TBIG Rp 16,7 miliar.

Sebanyak 175 saham menguat, 330 melemah, dan 157 stagnan pada sesi pertama perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 6,8 triliun.

Di akhir sesi pertama hari ini, tercatat angka beli bersih investor asing sebesar Rp 78 miliar di pasar reguler, sementara di pasar negosiasi tercatat beli bersih asing sebesar Rp 26 miliar.

Kelima saham pendatang baru yang masuk ke bursa Selasa, 8 September 2021, menunjukkan pergerakan yang bervariasi hari ini; saham SBMA dan RUNS berhasil menguat ke titik tertingginya masing-masing; SBMA menguat ke Rp 302 per saham (+24,79 persen) dan RUNS naik +9,35 persen ke Rp 304 per saham).

Sementara itu, saham CMNT, GTSI, dan RSGK justru anjlok; CMNt melemah -5,29 persen ke Rp 805 per saham, GTSI kembali anjlok ke titik ARBnya di Rp 87 per saham (-6,45 persen), dan RSGk turun ke Rp 2.030 per saham (-5,58 persen).

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.