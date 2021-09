INFO BINSIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menunjukan tajinya sebagai perusahaan dengan manajemen terbaik khususnya di bidang HR atau SDM. BRI memperoleh penghargaan internasional bergengsi yakni sebagai salah satu tempat bekerja terbaik di Asia atau Best Companies to Work For in Asia. Penghargaan diberikan oleh HR Asia Media, media di bidang HR profesional terpercaya di Asia.

Terkait prestasi gemilang tersebut, Direktur Human Capital BRI Agus Winardono mengatakan, pencapaian istimewa BRI selama hampir 126 tahun berdiri di Indonesia tak lepas dari peran serta dan kontribusi Insan BRILiaN. Hal ini sekaligus membuktikan perseroan on-track mewujudkan salah satu parameter aspirasi BRI sebagai “Home to the Best Talent”.

BRI senantiasa mengupayakan kenyamanan lingkungan kerja bagi Insan BRILiaN agar mencapai produktifitas yang maksimal melalui berbagai program peningkatan kompetensi dan kapabilitas yang tersistem. Perseroan juga memberikan kesempatan pengembangan karir serta mendorong terciptanya keseimbangan dan integrasi kehidupan kerja, work-life balance.

“Di saat pandemi kami menerapkan konsep “People First” dengan memberikan perhatian yang luar biasa kepada BRILian dan keluarga di masa pandemi Covid-19. BRI berupaya mempermudah karyawan dalam melayani masyarakat dan tetap produktif sambil mengedepankan keselamatan dan kesehatan Insan BRILiaN,” kata Agus

Sebanyak 84 persen dari lebih 125 ribu karyawan BRI saat ini adalah milenial dan Gen Z, yang merespons positif solusi digital yang dinamis serta mudah diakses. Setiap karyawan difasilitasi dengan platform komunikasi digital agar bisa berkoordinasi virtual secara efektif untuk menciptakan lingkungan kerja digital yang makin agile. Program pengembangan talenta, pelatihan, pendidikan termasuk penilaian kinerja dan jalur karir semuanya berbasis digital.

BRI berhasil mempertahankan posisinya sebagai bank terbesar di Indonesia dengan fundamental yang kuat ditengah tantangan pandemi Covid-19. Perseroan terus bertransformasi dan berinovasi untuk mencapai visi perseroan menjadi The Most Valuable Banking Group in South East Asia and Champion of Financial Inclusion.

Demi merealisasikan visi tersebut, Agus menyebut pihaknya fokus pada transformasi dua bidang utama yaitu digital dan culture. Hal ini membutuhkan manajemen dan praktik human capital kelas dunia untuk mendorong masa depan BRI.

“Penghargaan ini adalah salah satu pencapaian yang baik dalam bidang sumber daya manusia dan tentunya organisasi. Kami memiliki konsep strategis pembangunan sumber daya manusia yang berfokus pada 3 pilar utama yaitu manusia, budaya dan organisasi,” katanya.

BRI memiliki tingkat turn over pekerja yang cukup rendah, yakni di angka 1,73 persen, lebih rendah dari rata-rata industri perbankan sekitar 15 persen. Hal tersebut tak terlepas dari upaya BRI yang terus mendorong pekerjanya menjadi pembelajar yang berkelanjutan secara konsisten menghadapi tantangan.

Penghargaan Best Companies to Work For in Asia yang diperoleh BRI diberikan atas penilaian karyawan berdasarkan metode survei Total Engagement Assessment Model atau TEAM melalui beberapa aspek yaitu Core (Collective Organization for Real Engagement), Self (Health, Mind, and Soul), serta Group (Think, Feel and Do). BRI memperoleh nilai di atas rata-rata untuk setiap parameter yang ditetapkan.(*)