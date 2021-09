IHSG Menguat Tipis, Samuel Sekuritas: Asing Borong Saham BCA

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG berhasil menguat tipis di sesi kedua perdagangan hari ini. Indeks kembali ke titik yang nyaris sama dengan titik penutupan pekan lalu di 6.126,9.

Sebanyak 259 saham menguat, 247 saham melemah, dan 162 saham stagnan pada akhir sesi perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 10,09 triliun.

"Saham bank BUMN Bank Mandiri (BMRI) menjadi saham yang menyumbang poin terbanyak bagi IHSG hari ini dengan sumbangan 3,10 poin, diikuti EMTK yang menyumbang 2,74 poin dan ASII yang menyumbang 2,72 poin," dinukil dari analisis Samuel Sekuritas Indonesia, Senin, 6 September 2021.

Sementara itu, saham bank pelat merah lainnya, BRI justru menjadi saham yang mengurangi poin IHSG paling banyak hari ini. BBRI mengurangi 8,76 poin, disusul DCII yang mengurangi 6,84 poin, dan ARTO mengurangi 2,76 poin.

Di akhir sesi kedua perdagangan hari ini, tercatat angka beli bersih asing sebesar Rp344 miliar di pasar reguler. Sementara itu, di pasar negosiasi tercatat angka beli bersih asing sebesar Rp 22,9 miliar.

Saham dengan nilai net buy asing tertinggi di pasar reguler antara lain BBCA Rp 79,6 miliar, TLKM Rp 79 miliar, dan BUKA Rp 52,1 miliar. Saham dengan nilai net sell asing tertinggi di pasar reguler adalah TOWR Rp 42,2 miliar, ARTO Rp 36,9 miliar, dan UNVR Rp 17,7 miliar.

Adapun Indeks sektor property (IDXPROPERT) menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi hari ini dengan naik 1,7 persen, disusul indeks sektor industri (IDXINDUST) yang naik 1,3 persen, dan kesehatan (IDXHEALTH) yang naik 1,0 persen.

Lima besar top gainer hari ini antara lain GPSO yang naik 34,4 persen ke Rp 242 per saham, VICO yang naik 30,1 persen ke Rp 164 per saham, AYLS yang naik 27,4 persen ke Rp 130 per saham, POLI yang naik 24,7 persen ke Rp 1.310 per saham, serta TIFA yang naik 24,5 persen ke Rp 1.015 per saham.

Lima besar top loser hari ini antara lain TNCA yang turun 6,9 persen ke Rp 735 per saham, LABA yang turun 6,9 persen ke Rp 498 per saham, BIKA yang turun 6,9 persen ke Rp 270 per saham, PTSP yang turun 6,9 persen ke Rp 3.780 per saham, serta SLIS yang turun 6,8 persen ke Rp 5.100 per saham.

CAESAR AKBAR