Bursa Efek Indonesia Buka Lowongan Kerja, Simak Syaratnya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia membuka lowongan kerja untuk sembilan posisi.

"Nah buat sobat IDX yang penasaran sama lowongan kerja di IDX, yuk cek informasinya," tulis dalam akun Instagram @indonesiastockexchange yang dikutip Ahad, 5 September 2021.

Adapun syarat umum yang diperlukan untuk mendaftar, yaitu lulusan dari universitas terkemuka dengan minimal IPK 3.00. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris), baik secara lisan maupun tulisan.

Mampu mengoperasikan komputer (Microsoft Office). Memiliki nilai Teamwork, Integrity, Professionalism dan Service Excellence.

Lowongan kerja terbuka untuk posisi Economic Research and Analysis Officer, Data Sales and Marketing Officer, Surveillance System and Infrastructure Evaluation Officer, Trading Reporting and Evaluation Analyst, Infrastructure Development Officer, Issuer Evaluation & Monitoring Officer, Member Evaluation and Monitoring Officer, Strategic Planning and Performance Management Officer, dan IT Operations Services (Business dan Office) Officer.

Adapun BEI adalah Self Regulatory Organization (SRO) yang menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Visi BEI adalah menjadi Bursa Efek yang kompetitif dengan kredibilitas kelas dunia. "Untuk menjadi Bursa yang kredibel dan mendukung inklusi Pasar Modal Indonesia, kami menyadari bahwa sumber daya manusia memainkan peran penting dalam keberhasilan pencapaian visi kami," tulis dalam situs IDX.

HENDARTYO HANGGI