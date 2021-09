Ingin Usaha Saat PPKM? Bisa dengan WhatsApp Bisnis, ini Cara Membuat Aplikasinya

TEMPO.CO, Jakarta - Whatsapp Bisnis merupakan suatu aplikasi pengirim pesan yang dibuat secara khusus untuk bisa memberikan kemudahan bagi para pebisnis dalam berinteraksi dengan pelanggannya.

Whatsapp Bisnis memang dirancang seistimewa mungkin untuk bisa menyesuaikan dengan keperluan para pemilik bisnis agar bisa terhubung secara pribadi dengan para konsumennya.

Kehadiran Whatsapp Bisnis tentunya bisa dijadikan salah satu opsi yang tepat bagi para pebisnis online untuk bisa berkomunikasi dengan pebisnis-pebisnis online lainnya sehingga bisa saling berjejaring satu sama lain.

Lalu untuk kelebihan lain dari aplikasi Whatsapp Bisnis ini adalah bisa mempermudah calon pembeli produk untuk melakukan komunikasi dengan si penjual, membantu para pebisnis dalam mempromosikan produk dan juga layanannya, serta bisa digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan konsumen dengan cepat.

Membuat WhatsApp Bisnis

Dilansir dari jurnal.kominfo.go.id, tata cara membuat Whatsapp bisnis sangatlah mudah. Berikut merupakan tips dan tricknya :

1. Download Aplikasi Whatsapp Bisnis

Hal pertama yang tentunya harus dilakukan adalah mendownload aplikasi Whatsapp Bisnis di Google Play atau Playstore.

2. Registrasi Nomor Telepon

Selanjutnya, daftarkan nomor handphone yang ingin digunakan pada akun Whatsapp Bisnis. Dalam tahap ini, pengguna sangat disarankan untuk menggunakan nomor khusus yang berbeda dari akun whatsapp personal, sehingga akan lebih mempermudah proses verifikasi.

Kemudian setelah selesai memasukkan nomor telepon, silahkan klik done atau next, dan pilih ok agar bisa mendapatkan 6 digit kode verifikasi melalui SMS. Di akhir pengguna harus memasukkan kode yang telah dikirimkan ke dalam aplikasi.

3. Izinkan Akses ke Kontak dan Foto

Tambahkanlah kontak yang ada pada aplikasi dengan memberikan izin pada whatsapp untuk mengakses daftar kontak yang berada di handphone. Pengguna juga bisa memberikan izin akses pada whatsapp untuk bisa mengakses foto serta video agar bisa mempermudah aplikasi dalam menerima dan mengirim foto, video, atau dokumen tertentu.

4. Buat Profil Akun Bisnis

Selanjutnya, pengguna bisa profil akun bisnis dengan memberikan keterangan berupa nama toko atau bisnis, kategori bisnis, dan terakhir foto profil yang dipilah untuk menggambarkan bisnis yang sedang digeluti.

5. Lengkapi Profil Bisnis

Hal terakhir yang harus dilakukan adalah melengkapi profil bisnis dengan memilih explore, lalu pilih business profile. Di sana para pengguna bisa melengkapi informasi penting terkait alamat, deskripsi, jam kerja, dan lain sebagainya. Setelah selesai, biasanya para pengguna akan dinyatakan berhasil dalam membuat akun Whatsapp Bisnis dan bisa digunakan sesuai dengan keperluan.

Manfaat Aplikasi WhatsApp Bisnis

Ada pula manfaat yang bakal dimiliki oleh seseorang bila ia mempunyai aplikasi Whatsapp bisnis. Manfaat-manfaat tersebut adalah:

1. Mempermudah Komunikasi Dengan Pelanggan

Manfaat paling utama yang didapat dari menggunakan Whatsapp Bisnis adalah mampu mendapatkan kemudahan dalam jalannya komunikasi dengan para pelanggan. Dengan adanya aplikasi ini, maka calon konsumen bisa langsung menghubungi pebisnis secara langsung.

Selain itu, berbagai fitur di dalamnya juga akan mampu membalas pesan secara otomatis seperti pesan salam dan pesan singkat yang akan membantu pebisnis dalam melakukan komunikasi dengan pelanggan.

2. Meningkatkan Visibilitas Bisnis

Adanya fitur katalog yang ada di dalam Whatsapp Bisnis akan semakin memudahkan para pebisnis dalam mempromosikan produk yang hendak dijual. Hal ini terhitung sangat praktis, karena pelanggan yang mengirimkan chat bisa langsung melihat berbagai produk yang sudah tersedia di katalog pada platform yang sama. Hal ini tentunya mampu menunjang keperluan promosi bisnis.

3. Meningkatkan Efisiensi

Bila seluruh fitur yang ada pada Whatsapp Bisnis mampu dimaksimalkan, maka performa bisnis pun akan semakin lebih lancar. Misalnya dengan memaksimalkan fitur label, maka sebagai pebisnis tentunya bisa lebih mudah lagi dalam memberikan kategori pada pelanggan yang ada dalam suatu kelompok tertentu, sesuai dengan keinginan.

Sehingga, pengguna WhatsApp Bisnis bisa lebih mudah dalam melakukan follow up dengan pelanggan yang sebelumnya sudah diberikan label belum membayar. Atau bisa juga bisa memantau kembali orderan dengan cara melihat pelanggan dengan label "pre order", dan lain-lain. Dengan melakukan ini maka pekerjaan pun akan menjadi lebih teratur dan lebih efisien saat dikerjakan.

PRIMANDA ANDI AKBAR

