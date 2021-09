Guinea Jadi Negera dengan Tarif Internet Termahal di Dunia, Bagaimana Indonesia?

TEMPO.CO, Jakarta - Terlepas dari tuntutan pandemi covid-19 yang membatasi ruang jumpa manusia, koneksi internet sudah jadi kebutuhan sejak 10 tahun belakangan. Beda operator koneksi internet, beda pula tarif harganya. Bukan hanya di tanah air, fenomena variasi tarif harga kuota internet juga dialami negara lain.

Sebuah situs perbandingan layanan internet, Cable, melakukan riset tarif internet termahal di dunia. Cable menganalisis data dari 6.148 paket data seluler di 221 negara dan wilayah. Data tersebut dikumpulkan mulai 8 Desember 2020 hingga 25 Februari 2021. Selanjutnya dihitung biaya rata-rata paket data seluler per 1 GB, kemudian diurutkan peringkatnya berdasarkan hasil tersebut.

Dari riset tersebut, diketahui negara dengan kuota internet mobile termahal di dunia adalah Guinea Khatulistiwa di pantai barat Afrika Tengah, yakni 49,67 dollar AS atau sekitar Rp 706.000 per 1 GB. Sementara itu, Israel jadi negara dengan harga kuota internet mobile termurah di dunia dengan harga rata-rata hanya 0,05 dollar AS atau sekitar Rp 711 saja per 1 GB. Sedangkan di Indonesia, untuk membeli 1 GB kuota internet mobile rata-rata sebesar 0,42 dollar AS atau sekitar Rp 6.000.

Adapun negara dengan kuota internet mobile termahal di dunia selanjutnya setelah Guinea Khatulistiwa ada São Tomé dan Príncipe 30,97 dollar AS (sekitar Rp 440.000), Malawi 25,46 dollar AS (sekitar Rp 362.000), Chad 23,33 dollar AS (sekitar Rp 331.000), Bermuda 19,80 dollar AS (sekitar Rp 281.000), Yaman 15,98 dollar AS (sekitar Rp 227.000), dan Kepulauan Cayman 11,97 dollar AS (sekitar Rp 170.000).

ADVERTISEMENT

Selanjutnya diurutan harga kuota internet mobile termurah di dunia setelah Israel ada Kirgistan 0,15 dollar AS (sekitar Rp 2.100), Fiji - 0,19 dollar AS (sekitar Rp 2.700), Italia 0,27 dollar AS (sekitar Rp 3.800), Sudan 0,27 dollar AS (sekitar Rp 3.800), Rusia 0,29 dollar AS (sekitar Rp 4.100), Moldova 0,32 dollar AS (sekitar Rp 4.550), Bangladesh 0,34 dollar AS (sekitar Rp 4.800), Sri Lanka 0,38 dollar AS (sekitar Rp 5.400) dan Chili 0,39 dollar AS (sekitar Rp 5.500).

RAUDATUL ADAWIYAH NASUTION

Baca juga: Tarif Internet Indonesia Lebih Murah dari Negara Lain