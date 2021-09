Lowongan Kerja BRI untuk Posisi General dan IT Staff, Apa Saja Syaratnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perbankan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI membuka lowongan kerja. Lowongan pekerjaan ini diperuntukkan bagi lulusan S1 dan S2.

Lewat Rekrutmen BRILiaN Future Leader Program (BFLP) BRI Group Batch 4, bank pelat merah itu mencari sejumlah kandidat pegawai yang tepat untuk mengisi posisi General Staff dan IT Staff. Adapun pendaftaran dibuka mulai 1-15 September 2021.

BRI selain berfokus pada core business segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), juga tengah mengembangkan berbagai produk consumer banking dan layanan bagi institusi dan individu.

Situs Lokernas menyebutkan Anda yang berminat mendaftar lowongan kerja tersebut bisa mendaftar secara online melalui situs https://e-recruitment.bri.co.id/ . Manajemen BRI memastikan tidak pernah memungut biaya apapun atau bekerja sama dengan travel agent manapun dalam proses perekrutan pekerja.

"Informasi perihal lowongan pekerjaan yang tersedia BRI dapat menghubungi unit kerja bank terdekat atau hotline Call BRI 14017 / 1500017," tulis BRI dalam keterangan resmi, Kamis, 2 September 2021.

Sedikitnya ada lima unit BRI yang membuka lowongan kerja yakni: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk .(Bank BRI) - BFLP General dan BFLP IT, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. (BRI Agro) - BFLP General dan BFLP IT dan BRINS General Insurance (BRINS) - BFLP General dan BFLP IT.