Samuel Sekuritas: IHSG Kembali Loyo di Sesi I, BRI Agro Banyak Dibeli Asing

TEMPO.CO, Jakarta - IHSG kembali melemah di sesi pertama hari ini, dengan menutup sesi di titik 6.074 atau -0.27 persen lebih rendah dari angka penutupan kemarin (6.091).

"Sebanyak 191 saham menguat, 288 melemah, dan 170 stagnan pada sesi pertama perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 5,4 triliun," kata tim analisis Samuel Sekuritas Indonesia, Kamis, 2 September 2021

Di akhir sesi pertama hari ini, tercatat angka jual bersih investor asing sebesar Rp 82,8 miliar di pasar reguler, sementara di pasar negosiasi tercatat beli bersih asing sebesar Rp 50,5 miliar.

Saham anak usaha Bank BRI, BRI Agro (AGRO) menjadi saham yang paling banyak dibeli investor asing di sesi pertama hari ini, dengan nilai net buy asing mencapai Rp 27 miliar, disusul BUKA (Rp 17,8 miliar) dan BMRI (Rp 17,4 miliar).

Saham Bank BRI (BBRI) malah menjadi saham yang paling banyak dilepas investor asing di sesi pertama hari ini, dengan nilai net sell asing mencapai Rp 57,3 miliar, diikuti ANTM (Rp 34,8 miliar) dan ARTO (Rp 25,4 miliar).

Salah satu saham yang gerakannya cukup menarik di sesi pertama hari ini adalah emiten unggas Widodo Makmur Unggas (WMUU) yang melejit hingga dua digit di sesi pertama hari ini sebelum menutup sesi di level Rp 186 per saham (+15,53 persen).

Adapun, WMUU baru saja merilis laporan kinerja keuangan yang sangat positif di paruh pertama 2021, dengan angka pendapatan dan laba bersih yang berhasil melampaui realisasi sepanjang 2020

Nasib sebaliknya dialami oleh saham pendatang baru Hasnur International Shipping (HAIS). Sempat melesat hingga ke titik ARAnya di awal sesi, saham emiten pengangkutan logistik dan transportasi laut yang baru masuk listing bursa pada 1 September 2021, ambruk hingga menutup sesi di level Rp 352 per saham (-5,8 persen).

Saham pengisi lima besar top gainer di sesi pertama ini (berdasarkan persentase kenaikan) antara lain: AYLS (+26,9 persen ke Rp 99 per saham); TNCA (+24 persen ke Rp 800 per saham); PORT (+23,3 persen ke Rp 660 per saham); TIFA (+19,1 persen ke Rp1.590 per saham); RELI (+17,7 persen ke Rp 398 per saham).

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase penurunan) antara lain: LUCK (-6,9 persen ke Rp 1.675 per saham); FISH (-6,8 persen ke Rp 9.150 per saham); HITS (-6,8 persen ke Rp 434 per saham); PTSP (-6,8 persen ke Rp 4.360 per saham) dan SHID (-6,8 persen ke Rp 955 per saham)

