Kekayaan Orang Terkaya di RI Budi Hartono Menyusut jadi Rp 235,95 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Sepanjang tahun berjalan ini tercatat hanya tiga orang terkaya asal Indonesia yang masuk dalam 500 miliuner dunia berdasarkan Bloomberg Billionaires Index (BBI). Ketiga orang itu adalah Robert Budi Hartono, Michael Bambang Hartono dan Prajogo Pangestu.

Adapun kekayaan bersih Robert Budi Hartono menyusut US$ 852 juta menjadi US$ 16,5 milliar atau sekitar Rp 235,95 triliun. Perhitungan tersebut menggunakan asumsi kurs Rp 14.300 per dolar AS. Pria yang memiliki nama asli Oei Hwie Tjhong ini berada di peringkat 124 dalam daftar Bloomberg.

Sementara kakaknya, Michael Bambang Hartono menempati peringkat 136 dengan kekayaan US$ 15,5 miliar atau setara Rp 221,65 triliun. Michael yang memiliki nama asli Oei Hwie Siang tersebut mencatat penurunan nilai kekayaan sepanjang tahun berjalan ini sekitar US$ 758 juta.

Hartono bersaudara adalah pewaris tahta Grup Djarum yang memiliki banyak lini usaha. Sejumlah bisnis yang digelutinya adalah industri rokok, perbankan, elektronik, minuman kemasan, perkebunan, pulp dan kertas, properti, dan telekomunikasi.

Tercatat Hartono bersaudara memiliki saham PT Bank Centra Asia Tbk. (BBCA) melalui PT Dwimuria Investama Andalan dengan kepemilikan sebesar 54,94 persen. Karena keduanya merupakan pemegang saham Dwimuria Investama Andalan, maka Budi dan Bambang Hartono merupakan pengendali terakhir BCA.