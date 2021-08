Fitur Terbaru Jeep Wrangler dan Jeep Gladiator Model 2021 Versi Indonesia

INFO BISNIS -- PT DAS Indonesia Motor telah menerima pengiriman pertama dari unit kendaraan Jeep® Wrangler dan Jeep® Gladiator model 2021 pada akhir Agustus 2021 ini. “Kami sangat senang bahwa akhirnya kendaraan yang telah kami pesan ini telah sampai di Indonesia, sehingga konsumen dapat mulai menikmati ketangguhan kendaraan SUV 4x4 yang legendaris ini secepatnya” ujar Dhani Yahya, Chief operating Officer DAS Indonesia Motor menjelaskan.

Berikut beberapa informasi mengenai fitur-fitur terbaru di Jeep® Wrangler dan Jeep® Gladiator model 2021 yang merupakan tambahan dari model sebelumnya yang hadir untuk wilayah Indonesia:

JEEP WRANGLER MODEL 2021

Jeep® Wrangler yang ikonik merupakan kendaraan yang menghadirkan kemampuan off-road yang sangat handal dan diakui di seluruh dunia. Diproduksi dengan pengalaman 4x4 selama lebih dari 80 tahun, Jeep® Wrangler mampu memberikan sensasi berkendara dengan kemampuan jelajah yang cukup luas ke belahan dunia manapun dengan rasa aman dan percaya diri. Dengan kekuatan mesin sebesar 2.000 cc turbocharged inline empat silinder mampu menghasilkan kekuatan sebesar 270 hp pada 5.250 rpm, serta torsi maksimal 400 Nm pada 3.000 rpm, torsi ini mampu melibas berbagai kondisi jalan dengan tenaga yang lebih dari cukup. Harga untuk tipe Sahara unlimited (4D) adalah Rp. 1.603.000.000,- (Off the Road) dan untuk tipe Rubicon (2D) adalah Rp. 1.603.000.000,- (Off the Road) untuk tipe Rubicon unlimited (4D) adalah Rp. 1.708.000.000,- (Off the Road).

Pada Jeep® Wrangler terdapat Fitur kenyamanan (Comfort/Convenience group) berupa:

Remote Start System, yang dapat menyalakan kendaraan melalui kunci tanpa menekan tombol Start yang ada di dalam kendaraan



MOPAR Hardtop Headliner, berfungsi sebagai peredam suara saat hujan dan mengurangi panas dalam mobil saat matahari terik

Varian Jeep® Wrangler yang hadir di model 2021 ini terdiri dari:

Sahara unlimited (4D)



Rubicon (2D)



Rubicon unlimited (4D)

Catatan: Tipe Sport pada varian Jeep® Wrangler model 2021 tidak tersedia untuk pasar Indonesia

Door Sill Guard stainless steel pada tipe Rubicon dan hitam plastik pada Sahara menawarkan perlindungan tambahan terhadap goresan dan lecet di pintu masuk

Terdapat soft top di tipe Sahara unlimited dan Rubicon unlimited selain dari hardtop yang sudah terpasang

Warna yang tersedia, untuk varian Jeep® Wrangler model 2021:

Jeep® Wrangler Sahara unlimited (4D): Black Clear Coat Bright White Firecracker Red Gecko Green Clear Hydro Blue Pearl Sarge Green Jeep® Wrangler Rubicon (2D): Black Clear Coat Bright White Firecracker Red Gecko Green Clear Hydro Blue Pearl Hellayella Sarge Green Sting Grey Jeep® Wrangler Rubicon unlimited (4D): Black Clear Coat Bright White Firecracker Red Gecko Green Clear Hydro Blue Pearl Hellayella Sarge Green Sting Grey Granite Crystal Metallic

JEEP GLADIATOR MODEL 2021 Jeep® Gladiator adalah midsize pickup truck yang diperkenalkan sejak 2018 di LA Autoshow pada bulan November, dan mulai dijual secara resmi di pertengahan 2019. Gladiator merupakan kendaraan roda empat dengan model double cab yang khas dan praktis, dibangun berdasarkan struktur frame seperti Jeep® Wrangler yang dapat memberikan kenyamanan selama berkendara. Truk ini memiliki pintu depan dan belakang yang dapat dilepas sepenuhnya, serta kaca depan yang dapat diturunkan, unik karena merupakan satu-satunya truk yang tersedia dengan bagian atas yang dapat dibuka. Terdapat 2 buah trail cam yang dipasang pada bagian grill depan dan pintu kabin belakang, berguna untuk menampilkan gambar di head unit dan membantu dalam manuver off-road. Jeep® Gladiator model 2021 ini masih dibekali dengan mesin bensin 3.6L Pentastar V6 dengan Variable Valve Timing (VVT) dan Electronic Stop-Start System (ESS), mampu menghasilkan 285 hp pada 6.400 Rpm dengan transmisi otomatis delapan kecepatan.



Mampu menampung bobot 770 kg, kabin/bak belakang yang sudah dilengkapi dengan penutup lipat belakang dan pintu berengsel yang bisa ditutup atau tetap dalam posisi terbuka saat mengangkut barang, Gladiator standar memiliki kapasitas penarik 4.000 lbs (1814 Kg). Gladiator tipe Rubicon memiliki sistem audio premium Alpine dengan amplifier 552 watt dan subwoofer di belakang kursi bangku belakang. Gladiator menggunakan suspensi Fox Shock dengan bodi alumunium berdiameter 2 inch. Selain fitur offroad, Jeep Gladiator juga memiliki fitur mutakhir yang berguna ketika digunakan di jalan raya. Di antaranya, blind spot monitoring and rear cross path detection, electronic stability control, Parkview rear back up camera, trailer sway control, advantage multistage air bags, supplemental front seat mounted side air bags dan beberapa lainnya. Harga untuk Jeep® Gladiator tipe Rubicon adalah Rp. 1.980.000.000,- (Off the Road).

Untuk versi Indonesia, Jeep® Gladiator model 2021 hadir dengan varian Rubicon (4D), beberapa fitur baru yang hadir kali ini adalah:

MOPAR Hardtop Headliner, sama seperti Wrangler, berfungsi sebagai peredam suara saat hujan dan mengurangi panas dalam mobil saat siang hari

Body Color Hardtop dimana atap bagian kendaraan sekarang mengikuti warna bodi

Door Sill Guard hitam plastik untuk perlindungan tambahan terhadap goresan dan lecet di pintu masuk

MOPAR Spray In Bedliner, merupakan lapisan kasar yang berguna sebagai pelindung yang ditambahkan pada bak kabin bagian belakang.

Cargo Group Trail System:

Lemari penyimpanan di kursi belakang bagian bawah yang bisa di kunci



Alternator dengan daya 220-amp untuk suplai daya listrik yang lebih besar

Untuk warna Jeep® Gladiator model 2021:

Black Clear Coat



Firecracker Red



Hydro Blue Pearl



Sarge Green



Granite Crystal Metallic

“Dengan beberapa tambahan fitur dan warna yang lebih beragam dari sebelumnya juga harga yang tidak berubah seperti model sebelumnya, kami harap product dan pricing strategy yang kami terapkan ini dapat memperkuat posisi Jeep® dibawah manajemen DAS Indonesia Motor untuk industri otomotif di Indonesia” tutup Dhani Yahya pada kesempatan ini.(*)