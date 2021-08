Usai Rapat Dengan Jokowi, Sandiaga Uno Siapkan Vaksinasi Plus Dangdut

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata Sandiaga Uno baru saja menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Rapat memutuskan pelaksanaan narasi satu paket, yaitu vaksinasi di lokasi wisata dengan sosialisasi protokol kesehatan lewat hiburan.

Awalnya, pengunjung datang ke lokasi wisata yang punya sentra vaksinasi dan mendengar lagu Yuk Vaksin. Ini adalah lagu ajakan untuk masyarakat ikut vaksinasi yang dibuat sejumlah pelaku ekonomi kreatif.

"Bangkit di saat sulit, agar menang melawan covid. Togehter, yes we can do it," kata Sandi menyanyikan penggalan lirik lagu ini, dalam press briefing virtual, Senin, 30 Agustus 2021.

Selanjutnya, pengunjung wisata akan disuntik vaksin. Saat ini sudah ada 37 sentra vaksinasi yang disediakan kementerian. Setelah itu, pengunjung menunggu 30 menit untuk observasi.

Saat menunggu inilah, pengunjung akan diberikan sosialisasi protokol kesehatan. "Materi protokol kesehatan dikemas, mungkin melalui komika, dangdut," kata dia.

Materi sosialisasi ini akan dikemas tergantung dari daerah masing-masing. "Mungkin kalau di Jawa Barat, ada sedikit jaipong-an, yang menyampaikan materi sosialisasi dalam satu paket," ujarnya.

Sehingga pada hari ini, Sandi akan meluncurkan sayembara secara daring. Tujuannya untuk mencari materi terbaik untuk menyampaikan sosialisasi protokol kesehatan dalam satu paket ini.

Tak hanya itu, sosialisasi juga dilakukan untuk CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environment) hingga aplikasi PeduliLingungi. Sasarannya agar makin banyak QR COde di aplikasi yang bisa terdistribusi ke lokasi wisata.

