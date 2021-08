IHSG Melonjak Tinggi di Sesi I, Samuel Sekuritas: Beli Bersih Asing Rp 342,9 M

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG melonjak cukup tinggi di sesi pertama perdagangan pekan ini. Indeks menutup sesi di titik 6.113, atau 1,18 persen lebih tinggi dari angka penutupan kemarin yang di level 6.041.

Sebanyak 313 saham menguat, 201 melemah, dan 138 stagnan pada sesi pertama perdagangan hari ini. Adapun nilai transaksi pada sesi pertama mencapai Rp 6,1 triliun.

"Di akhir sesi pertama hari ini, tercatat angka beli bersih investor asing sebesar Rp 341,7 miliar di pasar reguler, sementara di pasar negosiasi tercatat beli bersih asing sebesar Rp 1,2 miliar," dinukil dari analisis Samuel Sekuritas Indonesia, Senin, 30 Agustus 2021.

Dengan demikian, beli bersih asing di semua pasar mencapai Rp 342,9 miliar pada sesi pertama perdagangan hari ini.

Saham emiten produsen kertas Indah Kiat Pulp & Paper (INKP) yang belum lama ini mengumumkan rencananya untuk membagikan dividen senilai Rp 50 per saham menjadi saham yang paling banyak dibeli investor asing di sesi pertama hari ini. Nilai net buy asing pada IKNP mencapai Rp 33,2 miliar, disusul TLKM Rp 33 miliar dan ASII Rp 32,5 miliar.

Sementara itu, saham bank digital Bank Jago atau ARTO, menjadi saham yang paling banyak dilepas investor asing di sesi pertama hari ini, dengan nillai net sell asing mencapai Rp 31,3 miliar. Capaian itu diikuti duo saham Grup MNC, MSIN Rp 7,8 miliar) dan IPTV Rp 7,3 miliar.

Saham emiten penyedia layanan logistik energi PT Rig Tenders Indonesia (RIGS) melanjutkan tren positifnya di sesi pertama perdagangan hari ini. Saham emiten ini langsung melambung ke titik ARA-nya di Rp 330 per saham atau naik 25 persen dan bertahan hingga akhir sesi.

Dengan pergerakan tersebut, RIGS menjadi urutan teratas top gainer di sesi pertama hari ini. Selain RIGS, saham yang masuk lima besar top gainer hari ini adalah SHID yang naik 24,5 persen ke Rp 940 per saham, JKON yang naik 23,6 persen ke Rp 188 per saham, TIFA yang naik 22,22 persen ke Rp 1.100 per saham, dan SMMT yang naik 21,3 persen ke Rp 199 per saham.

Adapun lima saham top loser pada sesi pertama perdagangan hari ini adalah GSMF yang turun 6,9 persen ke Rp 240 per saham, MTSM yang turun 6,8 persen ke Rp 149 per saham, CSMI yang turun 6,8 persen ke Rp 3.120 per saham, PSDN yang turun 6,8 persen ke Rp 177 per saham, dan ASMI yang turun 6,8 persen ke Rp 150 per saham.

