Vaksinasi 2 Juta Dosis per Hari Belum Tercapai di Agustus, Ini Strategi Kemenkes

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan vaksinasi Covid-19 sebanyak 2 juta dosis per hari di Agustus. Namun hingga menjelang akhir Agustus 2021, target tersebut gagal tercapai.

"Tinggal beberapa hari lagi di bulan Agustus ini sepertinya target 2 juta per hari belum bisa kita capai," kata juru bicara vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam paparan youTube Kominfo, Sabtu, 28 Agustus 2021.

Kementerian Kesehatan mencatat vaksinasi per hari saat ini rata-rata sudah di atas 1 juta dosis per hari. Tapi, target tertinggi hanya 1,7 juta dosis per hari di awal Agustus dan 912 ribu pada 26 Agustus 2021.

Sebelumnya, target ini sudah disampaikan Jokowi pada 28 Juni 2021. "Saya mengingatkan bahwa seluruh pihak tetap harus bekerja keras agar target 1 juta vaksinasi per hari terjaga sampai akhir Juli dan dapat kita tingkatkan 2 kali lipat pada Agustus 2021, yaitu mencapai 2 juta dosis per hari," kata dia.

Hari ini, Jokowi juga sempat bicara lagi soal vaksinasi. "Dari kurang lebih 220 negara, peringkat kita enggak jelek-jelek amat. Kalau dihitung dari jumlah orang yang divaksin, kita sudah nomor empat. Nomor satu India, nomor dua Amerika, nomor tiga Brazil, kita nomor empat," kata Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 28 Agustus 2021.

Per 26 Agustus, Nadia menyebut vaksinasi sudah mencapai 95,2 juta dari total sasaran 208 juta penduduk. Sebanyak 60,7 juta dosis pertama dan 34 juta dosis kedua.

Meski demikian, kata Nadia, pemerintah berharap target vaksinasi 2 juta dosis per hari bisa tercapai pada September 2021. Ada sejumlah upaya yang sudah dirancang untuk mempercepatnya.

Salah satunya membuka lebih banyak pos pelayanan vaksinasi. Contohnya di indoor seperti stasiun terminal, mal, sampai tempat ibadah. Institusi dan organisasi masyarakat pun bisa bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk membuas pos vaksinasi Covid-19 ini.

