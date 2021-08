AirAsia Resmi Luncurkan Taksi Online, Tony Fernandes: Cheapest and Best Ride

TEMPO.CO, Jakarta - CEO AirAsia Tony Fernandes mengumumkan bisnis terbaru perseroan yakni layanan jasa taksi online bernama AirAsia Ride. Layanan terbaru ini disampaikan melalui akun resmi Instagramnya @tonyfernandes , Kamis, 26 Agustus 2021.

Tony menjanjikan layanan taksi online itu akan memberi pengalaman yang terbaik bagi para penggunanya. "Cheapest and Best ride you’ll ever experience. Book a ride now .super easy," ujarnya.

Di dalam video pendek yang turut diunggahnya, Tony Fernandes juga menyerukan agar para pelanggan untuk men-download aplikasi AirAsia Super App untuk bisa segera menikmati layanan transportasi online tersebut.

Selain deretan foto mobil yang digunakan, di video itu juga ditunjukkan sejumlah langkah mudah untuk memesan jasa taksi online tersebut. "Watch this tutorial. @lim.benjie Proudly telling you to Download @airasiasuperapp #airasiaRide "

Taksi onlie Airasia. Instagram

Sejak diunggah 19 jam lalu, postingan Tony telah menuai 72 komentar dari warganet. Adapun video pendeknya telah ditonton lebih dari 50 ribu kali.

Dengan pengumuman tersebut, AirAsia kini resmi menjadi pesaing Grab dan Gojek usai meluncurkan bisnis ride hailing. Layanan taksi online ini baru hadir di Malaysia, namun Tony berencana menghadirkannya ke sejumlah negara seperti Thailand, Filipina, Singapura, termasuk Indonesia.

Khusus di Malaysia, saat ini sudah terdapat sekitar 1.500 pengemudi AirAsia Ride yang sudah beroperasi. Rencananya bakal ada sekitar 5.000 pengemudi lain yang siap dikerahkan enam bulan mendatang.

AirAsia mematok tarif perjalanan sebesar 1 Ringgit per km atau setara dengan Rp 3.500. Adapun tarif ini belum termasuk biaya tol. Selain memesan lewat aplikasi, pelanggan juga bisa mendatangi langsung para pengemudi secara real time.

Untuk tahap awal, AirAsia menawarkan kode promo diskon sebesar 3 Ringgit untuk perjalanan pertama menggunakan AirAsia Ride. Promo potongan harga berlaku mulai 24 Agustus 2021 sampai dengan 30 September 2021.

