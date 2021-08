Anak Usaha Garuda Pastikan Tak Ada PHK dan Pensiun Dini

TEMPO.CO, Jakarta – Manajemen PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk memastikan perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau menawarkan pensiun dini kepada kayawan meski mengalami beban keuangan berat selama pandemi Covid-19. Direktur GMF Andi Fahrurrozi menjelaskan, penghematan operasinal dari sisi karyawan dilakukan dengan cara tidak merekrut pegawai baru.

“Belum ada rencana pengurangan karyawan kecuali karyawan yang pensiun normal. Banyak yang akan memasuki pensiun normal pada tahun ini dan belum ada rencana untuk menggantikan (posisi yang kosong),” kata Andi dalam paparan publik, Jumat, 27 Agustus 2021.

Selain itu, GMF tidak memperpanjang kontrak tenaga alih daya. Perusahaan pun melakukan reposisi karyawan. Karyawan yang semula bekerja di lini usaha dengan kunerja kurang menguntungkan dipindahkan ke lini bisnis dengan kinerjanya masih positif.

Selanjutnya, GMF mengurangi beban dari operasional pegawai dengan memangkas beberapa benefit. Andi tidak menjelaskan lebih detail mengenai pemotongan benefit tersebut.

“Dengan demikian, kami lebih memilih mengoptimalkan pola kerja efisien untuk mendukung bisnis yang ada sekarang agar lebih efektif,” kata Andi.

GMF mengalami kerugian bersih sebesar US$ 328,8 juta atau Rp 4,7 triliun (asumsi kurs Rp 14.500) sepanjang 2020. Kerugian terjadi karena pendapatan anak usaha Garuda Indonesia ini menurun 51 persen dari US$ 519,5 juta per 2019 menjadi US$ 253,8 juta pada 2020.

Penurunan pendapatan terjadi seiring adanya pembatasan perjalanan akibat pandemi Covid-19. Sejak 2020, jumlah pergerakan penumpang pesawat berkurang tajam sehingga mempengaruhi bisnis industri maskapai dan turunannya.