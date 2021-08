Dukung Smart City, Indosat Ooredoo Luncurkan Layanan 5G di Jakarta

Director and Chief Operating Officer Indosat Ooredoo, Vikram Sinha (kedua kanan), Director and Chief Financial Officer Indosat Ooredoo Eyas Assaf (kanan), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) serta Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo Ismail (kiri) saat meluncurkan layanan 5G Indosat Ooredoo di Jakarta, Kamis 26 Agustus 2021. Layanan 5G yang baru akan memberikan akses ke Internet broadband seluler yang lebih baik bagi pelanggan konsumen dan bisnis Indosat Ooredoo yang akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi Jakarta serta mendukung era industri 4.0. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto