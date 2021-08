BRI Kembali Raih Best Priority Banking

INFO BISNIS–PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., kembali menorehkan prestasi di kancah internasional dengan menyabet penghargaan Best Priority Bank dalam Global Private Banking Innovation Summit & Award 2021.Penghargaan prestisius tersebut diselenggarakan oleh The Digital Banker, media publikasi dan riset industri perbankan yang berpusat di Singapura.

Penghargaan tersebut berhasil diraih BRI tak terlepas dari kinerja positif bisnis Wealth Management BRI. Terkait prestasi tersebut, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengatakan sesuai namanya yaitu ‘Bank Rakyat Indonesia’, pihaknya akan melayani seluruh penduduk di Tanah Air, dari semua segmen.

Menurut Catur Budi Harto, bisnis wealth management juga diposisikan tidak hanya melayani segmen menengah keatas semata, tetapi bertujuan memberikan layanan wealth management kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Hal itu menurutnya tertuang dalam visi BRI yakni menjadi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion in Financial Inclusion.

“ealth Management BRI memiliki dukungan yang lengkap, mulai dari investasi, bancassurance, sekuritas serta modal ventura. Ini memungkinkan kami untuk memberikan keluasan dan kedalaman produk serta layanan,” ujarnya.

Per Agustus 2021 Wealth Management BRI mampu mencatatkan pertumbuhan fee based income sebesar 47 persen year on year, karena total aset yang dikelola terus meningkat selama satu dekade. BRI terus mendorong penerimaan fee based income yang lebih besar di sektor investasi dan bancassurance. Salah satunya mengembangkan berbagai inovasi produk perbankan dan menambah jumlah outlet layanan BRI Prioritas.

Yang terbaru, BRI membuka Kantor Cabang dan Sentra Layanan Prioritas (SLP) berlokasi di Jalan raya Pajajaran No.35 Kota Bogor, Jawa Barat 26 Agustus. Hadir dalam acara tersebut Wakil Dirut BRI Catur Budi Harto didampingi Direktur Institution & SOE BRI Agus Noorsanto, Senior Executive Vice President Operation BRI Muhammad Syafri Rozi, dan Senior Executive Vice President Fixed Asset Management and Procurement Hendro Padmono

Saat ini, BRI semakin memanjakan nasabahnyadengan berbagai pilihan layanan perbankan, salah satunya melalui kantor layanan prioritas yang mudah dijangkau, premium, dan mampu memberikan layanan personal banking yang memuaskan. Untuk menjawab tantangan tersebut, sekaligus untuk membidik segmentasi nasabah affluent dari segmen milenial, SLP Bogor tampil dengan konsep desain baru yang mengusung tema modern heritage.

“Outlet layanan SLP Bogor didesain dengan tampilan lebih modern, untuk memberikan rasa nyaman kepada nasabah muda dari kalangan milenial dalam menggunakan layanan premium milik BRI, seperti ruang meeting, ruang konsultasi dengan teller (dealing room), dan Safe Deposit Box,” kata Catur. SLP Bogor Pajajaran merupakan sentra layanan prioritas ke-4 di Jawa Barat. Sebelumnya BRI telah mendirikan 3 SLP lainnya di Jabar, di antaranya SLP Bandung Dago, SLP Bandung Asia Afrika dan SLP Bekasi.

Seperti halnya SLP lainnya, SLP Bogor menghadirkan berbagai produk perbankan dan investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang didukung oleh tenaga pemasar yang terverifikasi professional Priority banking. Nasabah bisa mendapatkan financial advice dari Priority Banking Manager (PBM) dan Priority Banking Officer (PBO) BRI. “Target BRI hingga akhir 2021 ini adalah mendirikan empat kantor Sentra Layanan Prioritas yang tersebar di Bogor, Cirebon, Samarinda danPontianak,” kata Catur.

Saat ini BRI memiliki total 171 outlet layanan nasabah prima yang terdiri dari 30 Sentra Layanan BRI Prioritas dan 141 Priority Lounge di seluruh Indonesia. Selain itu, BRI juga memiliki 99 Kantor Cabang yang sudah mempunyai izin sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari OJK RI.

Setiap nasabah BRI prioritas akan mendapatkan Kartu BRI Prioritas sebagai kartu identitas yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit yang tergabung dalam jaringan internasional Premium Debit Master Card. Sekaligus, nasabah BRI Prioritas juga mendapat keuntungan lainnya, yakni Travel Privileges, Lifestyle Privilege, Concierge Privilege, serta Information on Education Privilege.(*)