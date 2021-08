Infinity by Crown Group Raih Best Australian Apartment Complex

TEMPO.CO, Jakarta - Bulan Agustus adalah bulan yang spesial bukan hanya bagi bangsa Indonesia yang merayakan hari Kemerdekaan Indonesia ke 76 tetapi juga untuk Crown Group. Perusahaan properti yang didirikan oleh pria asal Surabaya, Iwan Sunito, ini yang berhasil menambah koleksi penghargaan industrinya. Setelah sebelumnya Waterfall by Crown Group dianugerahi City of Sydney Lord Mayor's Prize di NSW Architecture Awards 2021, sekarang giliran Infinity by Crown Group yang berhasil memenangkan penghargaan 2021 HIA-CSR Australian Housing Awards sebagai Best Australian Apartment Complex.

Infinity by Crown Group adalah proyek hunian mixed-use senilai Rp 5,75 triliun yang ikonik menampilkan 329 unit apartemen, hotel apartemen berlayanan SKYE Suites dengan 90 kamar, kawasan ritel, dan conference centre yang canggih. Infinity by Crown Group yang terletak di kawasan pembaruan kota Green Square di Selatan CBD Sydney menerima penghargaan untuk pengembangan yang menetapkan tolok ukur kehidupan urban di Sydney, Australia.

HIA menggambarkan pengembangan itu sebagai "sebuah prestasi rekayasa". Infinity by Crown Group dirancang oleh Arsitek Koichi Takada. Takada menentang desain konvensional dengan membuat Infinity by Crown Group dengan tata letak bentuk melingkar yang mutakhir. Penghargaan HIA dianggap sebagai penghargaan yang paling didambakan dalam industri bangunan dan konstruksi Australia, yang menunjukkan keunggulan dalam konstruksi.

Komisaris dan CEO Crown Group Iwan Sunito mengatakan meskipun telah dianugerahi berbagai penghargaan desain bergengsi termasuk terpilih dalam penghargaan internasional Council of Tall Buildings dan Urban Habitats, penghargaan ini tetap membuat timnya bangga. “Di Crown Group, tujuan kami adalah menawarkan yang terbaik dalam kehidupan hunian modern melalui keunggulan desain dan konstruksi,” kata Iwan Sunito dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 24 Agustus 2021.

ADVERTISEMENT

Iwan Sunito mengatakan timnya bekerja dengan arsitek paling berbakat dan sangat bangga dengan tim konstruksi internal kami sendiri serta kontraktor yang memiliki kedalaman keterampilan untuk mengubah desain arsitek yang luar biasa. "Mereka mewujudkannya menjadi pembangunan perkotaan yang diselesaikan dengan cermat,” katanya.“Kami memilih desain yang menampilkan komunitas hunian dan menonjol di lingkungan perkotaan.”

Ini adalah tahun kedua dimana Crown Group berhasil memenangkan HIA Australian Apartment Complex Award yang bergengsi secara berturut-turut, setelah pada tahun 2020 untuk proyek Arc by Crown Group di Sydney CBD berhasil memenangkan penghargaan yang sama.

Iwan Sunito mengatakan penghargaan ini menjadi salah satu penghargaan yang luar biasa untuk tim konstruksinya yang berhasil membangun hunian melalui standar tinggi teknik dan konstruksi. “Dan ini merupakan persembahan kami untuk bangsa Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke 76,” lanjutnya.

“Sebuah pernyataan solid bahwa bangsa Indonesia mampu berkompetisi di luar negeri,” kata Iwan Sunito menambahkan. Crown Group saat ini sedang mengembangkan sejumlah proyek terkemuka di Sydney, Melbourne dan Brisbane di Australia serta Los Angeles di Amerika Serikat.

Baca: Ada Sentuhan Indonesia, Waterfall by Crown Group Dapat Penghargaan di Sydney