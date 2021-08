IHSG Menguat ke 6.011, Samuel Sekuritas: Bank Mini Rebound Terimbas Aturan OJK

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sempat anjlok ke level 5.938 per saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menutup sesi I perdagangan hari ini, Jumat, 20 Agustus 2021, di level 6.011. Tim riset PT Samuel Sekuritas Indonesia mencatat posisi ini 0,31 persen lebih tinggi dari angka penutupan kemarin di 5.992.

Salah satu yang jadi sorotan tim riset adalah saham sejumlah bank mini yang kemarin jatuh ke zona merah. Tapi hari ini berhasil mencatatkan rebound yang cukup mengesankan di sesi I.

"Kenaikan ini diduga terkait dengan keluarnya aturan baru OJK, yang antara lain memuat aturan mengenai bank digital, pada Kamis lalu," kata tim riset Samuel Sekuritas dalam keterangan tertulis. Adapun beberapa saham bank mini tersebut di antaranya BNBA naik 24,8 persen, DNAR naik 14, 6 persen, dan AGRO naik 13 persen.

Secara umum, tim riset mencatat sebanyak 262 saham menguat, 231 melemah, dan 154 stagnan pada sesi I ini. Sementara, nilai transaksi mencapai Rp 8 triliun.

Lalu, tim riset juga mencatat investor asing mencatatkan beli bersih sebesar Rp 57,6 miliar di pasar reguler. Sementara, jual bersih sebesar Rp112,1 miliar di pasar negosiasi.

Saham yang paling banyak dibeli investor asing di pasar reguler di antaranya adalah BBCA sebesar Rp 107,4 miliar, TBIG sebesar Rp 70,2 miliar, dan TLKM sebesar Rp 65,3 miliar. Sementara saham yang paling banyak dijual asing di pasar reguler antara lain BBRI sebesar Rp 70,6 miliar, FREN sebesar Rp 35,5 miliar, dan ASII sebesar Rp 27,5 miliar.

Sejumlah saham telekomunikasi terpantau menguat yakni JAST naik 9,3 persen, TBIG naik 7 persen, ISAT naik 4,9 persen dan EXCL naik 3,4 persen. Adapun saham batu bara terlihat melemah seperti ADRO turun 2,7 persen, ITMG turun 1,8 persen dan PTBA turun 0,9 persen.

Top gainer saham pada hari ini antara lain BSMR yang naik 34,8 persen ke Rp 174 per saham, TOYS yang naik 34,7 persen ke Rp 128 per saham, dan DUCK yang naik 28,3 persen ke Rp 190 per saham. Selain itu ada juga DFAM yang naik 27,5 persen ke Rp 153 per saham dan BNBA yang naik 24,8 persen ke Rp 1.255 per saham.

Adapun saham-saham top loser antara lain DSSA turun 7 persen ke Rp 16.275 per saham, DCII turun 6,9 persen ke Rp 38.225 per saham, dan GOLD turun 6,9 persen ke Rp 456 per saham. Selain itu ada INCF turun 6,9 persen ke Rp 148 per saham dan TPMA turun 6,9 persen ke Rp 805 per saham.

Sebelumnya IHSG pada perdagangan hari ini diperkirakan tertekan oleh kondisi regional. IHSG anjlok di level 5.992 atau turun 125,82 poin pada penutupan perdagangan kemarin.

