PLN, PTBA, dan KAI Kolaborasi Jaga Pasokan Batu Bara Ketenagalistrikan Nasional

Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, PT Bukit Asam dan PT KAI bukan nama asing pada proses penyediaan batu bara untuk pembangkit-pembangkit PLN. Kerja sama dengan kedua BUMN ini telah dilakukan sejak tahun 1980-an.

“Hari ini kita shift to the next level. Secara filosofis kita ada satu kesamaan pandangan, tetapi tentu saja ini perlu untuk di optimalisasi dalam operasionalnya,” kata Darmawan dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman, dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis, 19 Agustus 2021.