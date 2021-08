Hypefast Bawa 16 Brand Asli RI Tampil di Times Square New York

Brand Indonesia di Times Square New York (ANTARA/HYPEFAST)

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 16 brand asal Indonesia tampil di videotron Time Square New York, Amerika Serikat. Hal ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Ia mengatakan bahwa Kemenparekraf mendukung penuh berbagai inisiatif yang dapat memajukan brand lokal untuk memperluas pasar sehingga dapat bersaing di pasar global.

Kementrian mencatat ada 16 brand Indonesia yang terpampang di Time Square New York, yaitu Nona, Nona Rara, Soleram, BohoPanna, Sabine and Heem, Letter In Pine, Bonnels, Owners Worldwide, Reclays, Noore, T.V.F, Nyonya Nursing Wear, Wearstatuquo, Koze, Sideline.

Berikut beberapa brand yang namanya terpampang di Time Square New York:

Nona

Nona adalah brand fashion untuk wanita yang didirikan pada tahun 2017. Brand ini menjual pakaian wanita yang difungsikan untuk pakaian sehari-hari. Dilansir dari laman milik Nona, brand ini bekerjasama dengan pengrajin lokal untuk menciptakan produk yang nyaman untuk segala usia.

Nona Rara

Brand ini mulai berdiri pada tahun 2010 dengan memproduksi busana dengan material batik nusantara. Nona Rara berusaha mengeluarkan batik dari stigma masyarakat tempo dulu dan memproduksi batik dengan mengawinkan batik dengan citarasa modern. Brand ini hadir dengan produk yang memiliki kesan cheerful dan colorful. Selain itu, Nona Rara memasarkan produknya dengan harga yang terjangkau tetapi tetap menggunakan material yang bagus.

Soleram

Soleram adalah brand fashion yang fokus pada pakaian bayi dan anak. Sejak erdirinya pada tahun 2019, Soleran tidak hanya memproduksi produk sendiri, tetapi juga berperan sebagai perpanjangan tangan dengan mengkurasi dan menjual produk lebih dari 15 brand lokal anak. Tidak hanya pakaian, Soleran juga mengkurasi kebutuhan anak lainnya seperti wooden toys.

BohoPanna

Sama seperti Soleram, Boho Panna adalah brand fashion bayi dan anak. Pada mulanya, brand ini menggunakan nama Boho Baby kemudian berganti nama menjadi Boho Panna pasa 2 Mei 20210 lalu. Boho Panna didirikan pada 2017 dan saat ini sudah merambah ke pasar internasional. Bahkan tahun lalu Boho Panna membuka took pertamanya di Spanyol.

Sabine and Heem

Brand yang dibentuk pada tahun 2018 silam ini memproduksi busana anak-anak. Nama Sabine and Heem diambil dari nama anak Sang Owner yang merupakan pasangan suami istri. Brand ini berusaha membuat produk yang nyaman, unik, dan keren dengan harga terjangkau.

Letter in Pine

Letter in Pine adalah brand lokal asal Semarang yang berfokus pada produksi mainan edukasi, mainan montessori serta interior anak yang terbuat dari kayu dengan desain klasik namun menampilkan sentuhan modern. Adhiprana Waraputra, founder brand ini memiki misi untuk membuktikan bahwa produksi UMKM dalam negeri memiliki kualitas yang setara dengan produk luar negeri.

Terpampangnya 16 brand lokal Indonesia di Times Square New York ini difasilitasi oleh Hypefast, sebuah perusahaan rintisan yang didirikan oleh mantan CMO Lazada Indonesia, Achmad Alkatiri.

MAGHVIRA ARZAQ KARIMA

