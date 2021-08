IHSG Sesi II Ditutup di 6.118, Emiten yang Disinggung Ustad Yusuf Mansur Rebound

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG sesi II Rabu, 18 Agustus 2021, cenderung stagnan dan ditutup di level 6.118. Samuel Sekuritas mencatat posisi ini sedikit lebih rendah dibandingkan angka penutupan sesi pertama yaitu 6.122.

Salah satu pantauan Samuel Sekuritas adalah saham emiten produsen beton readymix dan precast PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS). BEBS melonjak ke titik ARA-nya di Rp 432 per saham (+24,8 persen) di sesi perdagangan hari ini, setelah terus merosot sejak awal bulan ini.

"Rebound yang cukup mengesankan," kata tim riset Samuel Sekuritas dalam keterangan tertulis, sore ini.

Sekedar informasi, kata tim riset, BEBS merupakan salah satu emiten yang disebutkan oleh Ustadz Yusuf Mansur, pimpinan Pondok Pesantren Daarul Qur’an. Ysuuf yang juga pemilik Paytren Aset Manajemen ini menyebut BEBS, REAL, dan BABP yang sebagai emiten yang direncanakan untuk bekerja sama dengan Paytren.

Untuk saham REAL, tim riset mencatat emiten ini masih melanjutkan gerakan positifnya dan melesat ke titik ARA-nya di level Rp 90 per saham (+34,33 persen).

Selanjutnya, Samuel Sekuritas juga mencatat sebanyak 220 saham menguat, 311 saham melemah, dan 135 saham stagnan, di akhir Sesi II ini. Adapun nilai transaksi mencapai Rp16,5 triliun.

Selain itu, angka beli bersih asing di pasar reguler pada akhir Sesi II ini tercatat sebesar Rp1,1 triliun. Sementara di pasar negosiasi tercatat jual bersih asing sebesar Rp242,1 miliar.

Lalu, Samuel Sekuritas juga mencatat saham Bank BCA (BBCA) menjadi saham yang paling berperan mengangkat IHSG hari ini (top leading mover) dengan sumbangan +19,7 poin. Lalu disusul BBRI (+15,33) dan ARTO (+12,91).

Sementara itu, saham Elang Mahkota Teknologi (EMTK) menjadi saham yang mengurangi poin IHSG paling banyak hari ini (top lagging mover) (-7,95 poin). Lalu diikuti DCII (-7,1) dan BUKA (-5,54). Adapun data-data lainnya yaitu sebagai berikut:

Top Buy

BBCA (Rp 517,1 miliar)

TLKM (Rp 156,7 miliar)

BBRI (Rp 141,1 miliar)

Top Sell

BMRI (Rp 154,3 miliar)

ITMG (Rp 54,7 miliar)

MARI (Rp 32,6 miliar)

Top Gainer:

NASA (+34,8 persen ke Rp 120 per saham)

LMAS (+34,7 persen ke Rp 128 per saham)

BIMA (+34,4 persen ke Rp 156 per saham)

REAL (+34,3 persen ke Rp 90 per saham)

BEBS (+24,8 persen ke Rp 432 per saham)

Top Loser

BINA (-7 persen ke Rp 3.720 per saham)

DCII (-7 persen ke Rp 44.175 per saham)

TPMA (-7 persen ke Rp 930 per saham)

BABP (-6,9 persen ke Rp 402 per saham)

BGTG (-6,9 persen ke Rp 240 per saham)

