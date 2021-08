IHSG Sesi I Tembus 6.122, Samuel Sekuritas: Emiten Pengelola Mal Menguat

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Sesi I Rabu, 18 Agustus 2021, ditutup menguat 0,57 persen ke level 6.040. Angka ini lebih tinggi dari penutupan 16 Agustus 2021 di posisi 6.087.

Salah satu yang menjadi sorotan tim riset PT Samuel Sekuritas Indonesia adalah keputusan pemerintah menambah kapasitas maksimal mal dan pusat perbelanjaan menjadi 50 persen. Kebijakan ini berlaku mulai 17 Agustus 2021, di wilayah PPKM level 4

"Tampaknya menjadi sentimen positif bagi saham sejumlah emiten pengelola mal," kata tim riset Samuel Sekuritas.

Beberapa emiten menunjukkan kenaikan di sesi pertama hari ini. Sejumlah saham itu di antaranya SMRA (naik 6 persen), CTRA (naik 7,8 persen) BKSL (naik 5,5 persen) dan LPKR (naik 2,2 persen).

Adapun di Sesi I ini, Samuel Sekuritas mencatat nilai beli bersih asing sebesar Rp 845,2 miliar di pasar reguler. Sementara di pasar negosiasi tercatat beli bersih asing sebesar Rp 13,7 miliar.

Berdasarkan volume trading, Samuel Sekuritas juga mencatat saham Smarfren Telecom (FREN) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan volume 19,8 juta lembar, disusul BUKA (7,1 juta) dan BABP (6 juta).

Selain itu, Samuel Sekuritas juga mencatat kebangkitan IHSG ditopang terutama oleh sejumlah saham big cap yang menunjukkan gerakan positif di sesi pertama hari in, di antaranya BBCA (+2,4 persen), BBRI (naik 2,5 persen), ARTO (naik 6,1 persen), ASII (naik 3,4 persen), dan TLKM (naik 2,1 persen)

Sementara itu, sejumlah saham sektor teknologi melemah cukup dalam di sesi pertama perdagangan hari ini. Beberapa saham itu di antaranya DCII (turun 7 persen), BUKA (turun 6,7 persen), MLPT (turun 6,1 persen), EMTK (turun 4,25 persen).

Top Buy

BBCA Rp 315,8 miliar

TLKM Rp117,1 miliar

BUKA Rp58,4 miliar

Top Sell

BMRI Rp 59,1 miliar

MARI Rp28,4 miliar

ITMG Rp27,4 miliar

Top Gainer:

NASA (naik 34,8 persen ke Rp 120 per saham)

REAL (naik 34,3 persen ke Rp 90 per saham)

DIGI (naik 27,3 persen ke Rp 955 per saham)

SIPD (naik 24,7 persen ke Rp 2.070 per saham)

SDRA (naik 24,3 persen ke Rp 920 per saham)

Top Loser

DCII (turun 7 persen ke Rp 44.175 per saham)

TPMA (turun 7 persen ke Rp 930 per saham)

JAST (turun 6,9 persen ke Rp 173 per saham)

SLIS (turun 6,9 persen ke Rp 11.650 per saham)

DNAR (turun 6,9 persen ke Rp 294 per saham)

IHSG pada Senin lalu ditutup melemah 0,84 persen dibandingkan penutupan sebelumnya yang sebesar 6.139,4. PT Bukalapak.com Tbk atau BUKA menjadi saham dengan nilai net buy asing tertinggi di pasar reguler.

