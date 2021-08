Samuel Sekuritas: Saham Bukalapak Masih Terjun Bebas

TEMPO.CO, Jakarta -Saham emiten e-commerce Bukalapak.com atau saham Bukapalak (BUKA) kembali menjadi saham yang paling banyak dijual investor asing di pasar reguler pada sesi pertama Kamis, 12 Agustus 2021, dengan nilai net sell asing mencapai Rp122,8 miliar, disusul oleh BBRI (Rp 24,2 miliar) dan EMTK (Rp 16,7 miliar).

Berdasarkan volume trading, saham Smartfren Telecom (FREN) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan volume 10 juta lembar, disusul BEKS (9,8 juta) dan BBKP (7 juta).

"Saham Bukalapak.com (BUKA) masih terus terjun bebas di sesi pertama perdagangan hari ini, langsung jatuh ke titik auto rejection bawah atau ARBnya (-6,7 persen ke Rp 965 per saham) tidak lama setelah sesi pertama perdagangan dibuka, dan tidak bergerak hingga akhir sesi," kata tim analis Samuel Sekuritas Indonesia dalam keterangan yang diterima Tempo, Kamis.

Di akhir sesi pertama, antrean jual saham BUKA di harga Rp 965 mencapai lebih dari 11,6 juta lot, menandakan masih kencangnya arus jual yang dilakukan investor terhadap saham ini.

Sementara itu, Saham Telefast Indonesia (TFAS) menjadi saham yang paling banyak dibeli investor asing di pasar reguler pada sesi pertama hari ini, dengan nilai net buy asing mencapai Rp 90,9 miliar, disusul BBCA (Rp 67,9 miliar) dan UNTR (Rp66,6 miliar).

Saham sejumlah emiten pertambangan logam menguat seiring dengan naiknya harga sejumlah komoditas logam. Beberapa saham logam yang kenaikannya cukup menonjol antara lain INCO (3 persen), ANTM (+2,5 persen), TINS (+2,3 persen), dan HRUM (+3,9 persen).

Hal yang sama juga terjadi pada saham-saham batu bara yang menunjukkan penguatan, diantaranya INDY (+10,9 persen), BUMI (+5,6 persen), PTBA (+4,8 persen) dan ADRO (+4,4 persen)

Selain logam dan batubara, harga sejumlah saham komoditas CPO juga menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan di sesi pertama hari ini, seiring dengan menguatnya harga CPO akibat kenaikan harga minyak nabati lainnya serta melemahnya kurs ringgit Malaysia. , diantaranya TAPG (+8,3 persen), LSIP (+6,5 persen), AALi (+5,3 persen), dan BWPT (+3,75 persen).

Saham yang mengisi lima besar top gainer di sesi pertama ini (berdasarkan persentase kenaikan) adalah INCF (+34,2 persen ke Rp 145 per saham); PEGE (+24,4 persen ke Rp815 per saham); CANI (+23,2 persen ke Rp138 per saham); FISH (+19,9 persen ke Rp11.725 per saham); ZBRA (+19,4 persen ke Rp1.075 per saham)

Sedangkan lima besar top loser sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) yakni KIOS (-6,9 persen ke Rp 1.275 per saham); BABP (-6,9 persen ke Rp 498 per saham); RONI (-6,8 persen ke Rp244 per saham); YELO (-6,8 persen ke Rp 300 per saham); NICL (-6,8 persen ke Rp 137 per saham)