IHSG Menguat di Sesi I, Didukung Kembalinya Arus Beli Asing ke Pasar Modal RI

TEMPO.CO, Jakarta -Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG terpantau menguat di sesi pertama Kamis, 12 Agustus 2021, berada di level 6.121 atau +0,51 persen lebih tinggi dari angka penutupan pada Selasa, 10 Agustus (6.088).

Sebanyak 285 saham menguat, 194 melemah, dan 171 stagnan pada sesi pertama perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 8,3 triliun.

Tim analis Samuel Sekuritas Indonesia mengatakan menguatnya IHSG tampaknya didukung dengan kembalinya arus beli investor asing ke pasar modal RI. "Terlihat dari angka beli bersih asing yang mencapai Rp 216,2 miliar di pasar reguler, sementara di pasar negosiasi tercatat angka jual bersih asing sebesar Rp 52,8 miliar."

Penelusuran Samuel Sekuritas bahwa bursa AS ditutup bervariasi Rabu malam, 11 Agustus 2021; Dow Jones dan S&P 500 masing-masing menguat +0.6 persen dan +0.2 persen, sekaligus kembali menyentuh level all time highnya masing-masing (35.484,97 dan 4.447,70) sementara Nasdaq melemah -0.1 persen. Menguatnya Dow dan S&P 500 didorong terutama oleh data inflasi AS bulan Juli, yang cenderung stabil dibandingkan bulan sebelumnya.

Di pasar komoditas, harga sejumlah komoditas logam melambung pasca Senat AS meloloskan rencana pendanaan baru untuk infrastruktur senilai US$ 550 miliar, yang diperkirakan akan menambah angka permintaan AS untuk komoditas-komoditas tersebut. Selain itu, melemahnya dolar AS pasca rilis data inflasi bulan Juli juga turut mendorong kenaikan harga.

Tidak hanya metal, harga batu bara juga mengalami penguatan seiring dengan tingginya permintaan dan rendahnya pasokan dari negara-negara berkembang.

Saham Telefast Indonesia (TFAS) menjadi saham yang paling banyak dibeli investor asing di pasar reguler pada sesi pertama hari ini, dengan nilai net buy asing mencapai Rp 90,9 miliar, disusul BBCA (Rp 67,9 miliar) dan UNTR (Rp 66,6 miliar).

Saham sejumlah emiten pertambangan logam menguat seiring dengan naiknya harga sejumlah komoditas logam. Beberapa saham logam yang kenaikannya cukup menonjol antara lain INCO (3 persen), ANTM (+2,5 persen), TINS (+2,3 persen), dan HRUM (+3,9 persen).

Hal yang sama juga terjadi pada saham-saham batu bara yang menunjukkan penguatan, diantaranya INDY (+10,9 persen), BUMI (+5,6 persen), PTBA (+4,8 persen) dan ADRO (+4,4 persen)

Selain logam dan batu bara, harga sejumlah saham komoditas CPO juga menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan di sesi pertama hari ini, seiring dengan menguatnya harga CPO akibat kenaikan harga minyak nabati lainnya serta melemahnya kurs ringgit Malaysia. , diantaranya TAPG (+8,3 persen), LSIP (+6,5 persen), AALi (+5,3 persen), dan BWPT (+3,75 persen).

Saham yang mengisi lima besar top gainer di sesi pertama ini (berdasarkan persentase kenaikan) adalah INCF (+34,2 persen ke Rp 145 per saham); PEGE (+24,4 persen ke Rp 815 per saham); CANI (+23,2 persen ke Rp 138 per saham); FISH (+19,9 persen ke Rp 11.725 per saham); ZBRA (+19,4 persen ke Rp 1.075 per saham).

Sedangkan lima besar top loser sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) yakni KIOS (-6,9 persen ke Rp 1.275 per saham); BABP (-6,9 persen ke Rp 498 per saham); RONI (-6,8 persen ke Rp244 per saham); YELO (-6,8 persen ke Rp 300 per saham); NICL (-6,8 persen ke Rp 137 per saham)

