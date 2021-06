IHSG Ditutup Menguat, Samuel Sekuritas: Investor Asing Kembali Ramai Masuk

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat di sesi kedua perdagangan hari ini. IHSG menutup sesi di level 6.091 atau menguat 0,9 persen lebih tinggi dari angka penutupan kemarin yang sebesar 6.031.

"Setelah aksi jual di sesi pertama tadi, investor asing nampaknya mulai kembali beramai-ramai masuk ke pasar saham Indonesia, terlihat dari angka net buy asing yang mencapai Rp 1.15 triliun," dikutip dari analisis Tim Riset PT Samuel Sekuritas Indonesia, Kamis, 3 Juni 2021.

Sebanyak 235 saham menguat, 258 saham melemah, dan 157 saham stagnan pada perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi sebesar Rp 12,6 triliun.

Saham yang paling banyak dibeli asing di pasar reguler, yaitu BBCA sebesar Rp 428,1 miliar, BBRI Rp 257,8 miliar, dan ICBP Rp 47,8 miliar. Saham yang paling banyak dijual asing di pasar reguler, yakni BFIN Rp 43,3 miliar, PGAS Rp 35,8 miliar, dan TBIG Rp 29,8 miliar.

IHSG hari ini kembali ditopang oleh indeks sektor teknologi (IDXTECHNO), yang melejit hingga +12,8 persen. Saham yang naik paling kencang di sektor ini adalah saham emiten data center DCI Indonesia (DCII) yang naik +20 persen ke Rp 19.800 per saham.

Sebagai informasi, pemilik Grup Salim, Anthoni Salim, baru saja mengeluarkan Rp 1 triliun untuk menambah kepemilikan saham DCIInya menjadi 265,03 juta saham.

Saham-saham sejumlah emiten keuangan Grup MNC, seperti BABP (+26 persen), BHIT (+3,3 persen), dan BCAP (+5,93 persen), melejit cukup jauh di sesi kedua hari ini. Hal tersebut diduga berkaitan dengan launching aplikasi layanan perbankan digital Bank MNC, Motion Banking, yang juga dihadiri oleh salah satu investor saham terkenal Indonesia, Lo Kheng Hong.

Hal sebaliknya terjadi pada saham Hero Supermarket Indonesia (HERO) yang masih belum mampu beranjak dari tren negatifnya dan menurun hingga 7 persen hari ini ke level Rp 1.395 per saham.

Adapun saham yang mengisi lima besar yang menguat paling tinggi atau top gainer hari ini, yaitu JAWA (+34,9 persen ke Rp 170 per saham), LMPI (+28 persen ke Rp 210 per saham), BABP (+26 persen ke Rp 242 per saham), MRAT (+24,7 persen ke Rp 282 per saham), dan ARGO (+24,5 persen ke Rp 1.775 per saham)

Sedangkan lima besar saham yang melemah paling dalam atau top loser hari ini adalah HERO (-7 persen ke Rp 1.395 per saham), INPP (-6,9 persen ke Rp 805 per saham), INDX (-6,9 persen ke Rp 121 per saham), SIPD (-6,9 persen ke Rp 1.345 per saham), HOPE (-6,9 persen ke Rp 216 per saham).

