Penghasilan Orang Terkaya Kedua di Asia Ini Lampaui Elon Musk, Siapa Dia?

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha asal India Gautam Adani resmi menggeser Zhong Shanshan dari Cina ke posisi ketiga orang terkaya di Asia. Pimpinan Grup Adani yang memegang sejumlah industri tersebut kini berada di urutan kedua orang terkaya di Asia.

Dilansir dari South China Morning Post pada hari ini, Rabu, 2 Juni 2021, Gautam Adani dilaporkan memiliki tiga jet pribadi, tiga helikopter dan mobil mewah termasuk BMW seri 7 Limousine, Rolls-Royce Ghost dan Ferrari California.

Sebelum menduduki puncuk pimpinan Grup Adani yang bergerak di sejumlah industri termasuk pembangkit listrik, minyak, real estat dan infrastruktur, Adani sebelumnya telah menempuh perjalanan panjang. Hingga akhirnya ia kini melampaui taipan air minum kemasan Zhong Shanshan untuk menjadi orang terkaya kedua di Asia.

Forbes melaporkan bahwa kekayaannya tumbuh menjadi US$ 66,2 miliar atau sekitar Rp 946 triliun (asumsi kurs Rp 14.291 per dolar AS) karena lonjakan harga saham perusahaan-perusahaan di bawah Grup Adani. Bloomberg bahkan melaporkan bahwa pertumbuhan kekayaan Adani mengalahkan sesama miliarder Elon Musk pada tahun 2021.

Seperti apa gambaran kekayaan Gautam Adani, simak profilnya berikut ini.

1. Rumah bernilai sekitar US$5,5 juta

Gautam Adani mengakuisisi Aditya Estates dengan nilai yang dilaporkan sebesar 40 crore rupee atau sekitar US$ 5,5 juta. Properti yang terletak di Lutyens Delhi ini adalah daerah perumahan paling mahal di New Delhi, mencakup 1,4 hektare tanah dan termasuk sebuah bungalow seluas 25.000 kaki persegi.

Menurut GQ India, rumah tersebut memiliki tujuh kamar tidur, enam ruang tamu dan ruang makan, serta tanah 7.000 kaki persegi untuk tempat tinggal staf. Perkebunan ini juga mencakup taman yang luas, di mana Adani suka menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan santai.