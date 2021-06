IHSG Sesi Pertama Tembus 6.009, Samuel Sekuritas: Tren Positif Berlanjut

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 6.009 pada perdagangan sesi pertama hari ini, Rabu, 2 Juni 2021. Posisi ini menguat 1,05 persen dibandingkan posisi pada penutupan sebelumnya pada 31 Mei 2021 di level 5.947.

"IHSG kembali melanjutkan tren positifnya," dinukil dari analisis tim riset Samuel Sekuritas Indonesia, Rabu, 2 Juni 2021.

Sebanyak 339 saham menguat, 150 melemah, dan 150 stagnan pada sesi pertama ini.

Sementara itu, tim riset juga mencatat nilai transaksi mencapai Rp 9,1 triliun. Nilai net buy atau aksi beli asing di pasar reguler tercatat mencapai Rp 513,9 miliar. Sementara di pasar negosiasi tercatat net sell atau aksi jual asing sebesar Rp 16,1 miliar.

Tim riset juga mencatat posisi tiga teratas saham yang paling banyak dibeli investor asing pada sesi pertama hari ini. Mulai dari saham BBCA (Rp 208,6 miliar), PGAS (Rp 70,3 miliar) dan terakhir ITMG (Rp 59,5 miliar).



Sementara, TBIG menjadi saham yang paling banyak dijual investor asing hari ini dengan nilai net sell asing mencapai Rp 43,9 miliar. Disusul BBRI (Rp 40,8 miliar) dan EXCL (Rp 25,4 miliar).

Berikutnya, tim riset juga menyebut nyaris semua indeks sektor menguat di sesi pertama hari ini. Kenaikan tertinggi dicatatkan oleh indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) yang menguat 7,7 persen.

Saham yang mencatatkan kenaikan terbesar d sektor ini adalah saham emiten data center PT DCI Indonesia Tbk (DCII) yang menguat 16,9 persen ke Rp16.075 per saham. "Sebagai informasi, DCII baru saja membuka situs data center keempatnya di Sipitung, Jawa Barat," tulis tim riset.

Lima besar top gainer di sesi pertama ini:

NPGF (+31 persen ke Rp114 per saham)

PDES (+24,7 persen ke Rp474 per saham)

HRME (+22,6 persen ke Rp65 per saham)

DUCK (+20,9 persen ke Rp196 per saham)

UNIC (+19,7 persen ke Rp8.800 per saham)

Lima besar top loser sesi pertama hari ini

INPP (-6,9 persen ke Rp865 per saham)

KIOS (-6,9 persen ke Rp740 per saham)

TFCO (-6,8 persen ke Rp680 per saham)

ARII (-6,8 persen ke Rp354 per saham)

SAMF (-6,8 persen ke Rp1.770 per saham)

FAJAR PEBRIANTO

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

