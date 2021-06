Harga Minyak Dunia Melejit ke USD 71 per Barel, Rekor Tertinggi Sejak Maret 2020

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak dunia menguat pada penutupan perdagangan pada pagi hari ini, Rabu, 6 Juni 2021 WIB. Harga minyak jenis Brent menembus US$ 71 per barel atau level tertinggi sejak Maret 2020.

Kenaikan harga minyak saat ini berlangsung di tengah ekspektasi peningkatan permintaan bahan bakar selama liburan musim panas di Amerika Serikat. Selain itu, pergerakan harga emas hitam ini juga dipengaruhi oleh kesepakatan OPEC + untuk meningkatkan produksi.

Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus naik 93 sen atau 1,3 persen, menjadi di US$ 70,25 per barel setelah mencapai US$ 71 di awal sesi - harga intra-day tertinggi sejak 8 Maret 2020. Sedangkan harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Juli, naik US$ 1,4 atau 2,1 persen menjadi US$ 67,72 per barel.

Perusahaan jasa pelacakan GasBuddy mengatakan permintaan bensin AS pada Ahad pekan lalu, 30 Mei 2021, bertepatan dengan akhir pekan Memorial Day, melonjak 9,6 persen di atas rata-rata empat hari Ahad sebelumnya.