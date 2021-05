Rupiah Ditutup Menguat Hari Ini, Apa Faktor yang Mempengaruhinya?

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT.TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai penguatan rupiah hari ini, Senin, 31 Mei 2021, dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Di antaranya melemahnya dolar Amerika Serikat dan strategi pemerintah memulihkan ekonomi.

"Dolar melemah, tetapi diperdagangkan mendekati level tertinggi dua bulan terhadap yen, pada Senin pagi di Asia. Investor mencerna data ekonomi beragam dari Cina dan data inflasi yang kuat dari AS," tulis Ibrahim dalam risetnya, Senin, 31 Mei 2021.

Hari ini rupiah ditutup menguat lima poin atau 0,04 persen ke posisi Rp14.280 per dolar AS dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya Rp 14.285 per dolar AS.

Menurut Ibrahim, investor sedang menunggu data ekonomi utama AS untuk Mei, termasuk IMP manufaktur Institute of Supply Management (ISM) yang akan dirilis pada hari Selasa. Selain itu investor menunggu data non-farm payrolls dan tingkat pengangguran yang akan dirilis pada Jumat.

Sedangkan dari faktor internal, strategi pemerintah meningkatkan pemulihan ekonomi mempengaruhi pergerakan rupiah. Strategi tersebut di antaranya vaksinasi Covid-19 dan rencana pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II.

Untuk perdagangan mendatang, Ibrahim memprediksi rupiah ditutup melemah tipis di rentang Rp.14.260 - Rp.14.300.