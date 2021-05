Terkini Bisnis: Luhut Jawab Kritik Soal WFB, Sri Mulyani Cerita Persiapan Duet

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Senin siang, 31 Mei 2021, dimulai dari Menkomarves Luhut Pandjaitan menjawab kritik soal Work from Bali hingga Sri Mulyani bercerita tentang persiapan sebelum duet bareng Once Mekel.

Adapula berita tentang Kementerian Perdagangan membantah produk ayam impor asal Brasil akan menyerbu Indonesia dan berita soal Sandiaga Uno menggandeng artis Cinta Laura untuk mempromosikan Desa Wisata Cibuntu.

Berikut empat berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Senin siang.

1. Jawab Kritik Ekonom, Luhut: Work from Bali Itu Bansos dalam Bentuk Lain

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjawab kritik atas program Work from Bali (WFB) atau kerja dari Bali. Menurut Luhut, program ini juga merupakan salah satu jenis stimulus yang diberikan pemerintah.

"Bansos (bantuan sosial) juga lah, dalam bentuk lain, sehingga hotelnya bisa jalan, orang jadi kerja," kata dia saat ditemui usai acara Yayasan Del 20th di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Senin, 31 Maret 2021.

Luhut heran dengan sejumlah ekonom yang mengkritik program ini. Sebab, program ini bertujuan untuk menolong perekonomian Bali yang sekarang sedang kontraksi minus 9,8 persen.

"Kadang saya ga ngerti, ekonom-ekonom itu ya mungkin di sangkar melulu dia," kata Luhut.

Rencana Work from Bali ini disampaikan Luhut pertama kali pada 18 Mei 2021. Lewat program ini, beberapa PNS dari tujuh kementerian di bahwa naungan Luhut akan ikut WFB. Sebanyak 16 hotel pun disiapkan untuk menampung para PNS di di kawasan The Nusa Dua, Bali.

Tapi, program ini dikritik ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudistira. “Ini bukan kebijakan yang pas. Pemerintah masih kesulitan untuk mengatur defisit APBN yang lebar, sehingga perjalanan dinas selayaknya dipangkas,” ujar Bhima dalam pesan tertulis kepada Tempo, Jumat, 21 Mei 2021.

