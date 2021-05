BRI Raih Penghargaan Fintech dan Big Data Terbaik

INFO BISNIS-BRI kembali meraih prestasi di kancah internasional dengan menyabet sejumlah penghargaan dalam ajang Digital CX Awards 2021, antara lain Best Fintech for CX untuk Consumer Lender dan Highly Acclaimed in Best Use of Data and Analytics for CX.

Award kelas dunia tersebut dianugerahkan kepada BRI atas inisiatif Perseroan dalam mengembangkan Ceria, platform digital lending pertama keluaran dari bank, dan BRIBRAIN, platform big data bertenaga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Penghargaan ini diterima oleh Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Indra Utoyo pada virtual awards gala Digital CX Awards 2021 Kamis , 20 Mei.

BRI mendapat pengakuan sebagai institusi perbankan terbaik kelas dunia dalam pengembangan customer experience (CX), melalui digital lending Ceria yang didukung pemanfaatan big data dan analitik BRIBRAIN yang diintegrasikan di seluruh aplikasi solusi keuangan BRI. Melalui Ceria, nasabah dapat mengakses pinjaman/kredit yang lebih aman, mudah, fully-digital, dan self-service, dengan waktu pencairan pinjaman super cepat dalam hitungan menit.

Ceria dan berbagai aplikasi solusi keuangan BRI didukung oleh BRIBRAIN, platform big data yang mengusung AI yang meningkatkan risk management excellence melalui pengambilan keputusan yang cepat, presisi, dan berbasis data.

Platform ini dibangun di atas empat scoring cortex utama: Credit Scoring, Merchant Assessment, Customer Profiling, dan Fraud Detection. Dengan dukungan BRIBRAIN, BRI merevolusi proses pinjaman dengan mengurangi waktu pencairan pinjaman/kredit dari dua minggu menjadi dua menit saja.

Selain itu, BRI juga meningkatkan customer experience dalam kebutuhan nasabah akan perlindungan data pribadi melalui berbagai program data privacy yang menjamin kerahasiaan data nasabah BRI. Untuk keamanan siber, BRI membentuk sistem manajemen risiko dan arsitektur keamanan yang kuat demi memberi kenyamanan bagi nasabah.

Penghargaan ini merupakan pengakuan bagi tim dan partner yang telah bekerja keras menempatkan BRI sebagai yang terdepan dalam transformasi digital di industri keuangan.

“Perjalanan kami dalam transformasi digital menuntun kita untuk semakin Go Smaller, Go Shorter, dan Go Swifter dalam melayani Indonesia. Artinya, berbagai inovasi digital yang kami lakukan bertujuan menyasar ke segmen yang semakin ultra-mikro, dengan pelayanan yang lebih cepat dan lebih mudah. Tentunya, usaha ini dilakukan untuk mewujudkan visi BRI menjadi Champion of Financial Inclusion,” kata Indra Utoyo.

Digital CX Awards 2021 digelar oleh Digital Banker, media publikasi dan riset industri perbankan yang berpusat di Singapura. Sejumlah pakar dan ahli yang menjadi co-judges dalam ajang ini yakni Alla Gancz (Partner) Capco Digital UK, Frederick Giron (VP, Research Director) Forrester, Tom Mouhsain (Principal Analyst, Customer Experience) APAC Forrester, Ho Kok Yong (Financial Services Industry Leader) Deloitte Southeast Asia, serta John Dovaston (Asia Pacific Financial Services Leader) PWC.

“Digital CX 2021 adalah satu-satunya program penilaian di dunia untuk memberikan penghargaan pada keunggulan dalam bidang Digital Customer Experience di seluruh sektor layanan keuangan,” ujar Managing Director Digital Banker, Nirav Patel.

Program ini untuk menilai ekspektasi pelanggan yang berubah dengan cepat dalam ekonomi digital dan bagaimana organisasi layanan keuangan, Neo Banks, FinTechs dan BigTechs menciptakan model bisnis baru dan mentransformasi customer journey di semua titik sentuh digital.(*)