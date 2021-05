IHSG Ditutup Menguat di 5.947, Samuel Sekuritas: Pertama Kali Sejak 17 Mei

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG melanjutkan reboundnya di sesi kedua perdagangan hari ini, 31 Mei 2021, dengan menembus level 5.900 untuk pertama kalinya sejak 17 Mei lalu dan menutup sesi di level 5.947. Level itu meningkat 1,69 persen lebih tinggi dari angka penutupan pekan lalu yang sebesar 5.848.

"Empat besar saham dengan kapitalisasi pasar (market cap) terbesar di BEI menunjukkan pergerakan positif; BBCA (+0,55 persen), BBRI (+4,67 persen), TLKM (+5,20 persen), dan BMRI (+3,45 persen)," dikutip dari analisis Tim Riset PT Samuel Sekuritas Indonesia, Senin, 31 Mei 2021.

Sebanyak 297 saham menguat, 202 saham melemah, dan 148 saham stagnan pada perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi sebesar Rp 13,4 triliun.

Gerakan positif IHSG tersebut juga didukung oleh tingginya minat investor asing ke pasar modal Indonesia. Hal itu terlihat dari nilai net buy asing di seluruh pasar yang mencapai Rp 748,2 miliar di akhir sesi kedua hari ini.

Saham yang paling banyak dibeli asing di pasar reguler: BBRI (Rp 574,1 miliar), TLKM (Rp 118,7 miliar), dan MDKA (Rp 79,2 miliar). Saham yang paling banyak dijual asing di pasar reguler: BFIN (Rp 42,1 miliar), WOOD (Rp 23,9 miliar), dan PGAS (Rp 23,1 miliar).



Nyaris semua indeks sektor menguat hari ini. Pelemahan terdalam dicatat oleh indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) yang menguat +8,6 persen.

Saham yang naik paling kencang dari sektor ini adalah saham Hensel Davest Indonesia (HDIT) yang naik +25 persen ke level Rp 340 per saham.

Saham-saham Grup Mahaka milik Erick Thohir, MARI (+9,68 persen) dan ABBA (+7,89 persen), melambung di perdagangan hari ini.

Sekadar catatan, dua pekan lalu, MARI, yang terkenal dengan aplikasi audio content on demandnya, NOICE, mendapat sentimen positif dari masuknya Kenangan Fund sebagai investor, bersama dengan sejumlah venture capital (VC) lainnya.

Hal sebaliknya terjadi pada saham PT Hero Supermarket Tbk (HERO). Tren positif saham perusahaan yang sempat menjadi topik hangat pasca rencana penutupan gerai Giant ini terhenti hari ini, dan melemah hingga -6,9 persen ke Rp 1.610 per saham.

Adapun saham yang mengisi lima besar top gainer atau menguat paling tinggi hari ini, yaitu INPC (+34,8 persen ke Rp 236 per saham), PDES (+25 persen ke Rp 380 per saham), HDIT (+25 persen ke Rp340 per saham), BEBS (+24,6 persen ke Rp785 per saham), dan IGAR (+24,5 persen ke Rp436 per saham).

Lima besar top loser atau melemah paling dalam hari ini, yaitu BMAS (-6,9 persen ke Rp 1.610 per saham) HERO (-6,9 persen ke Rp 1.610 per saham), ALKA (-6,9 persen ke Rp242 per saham), BYAN (-6,9 persen ke Rp14.150 per saham), GLOB (-6,8 persen ke Rp 270 per saham).

HENDARTYO HANGGI

