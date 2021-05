Terpopuler Bisnis: MUI Soroti Erick Thohir hingga Gojek Soal Biaya Jasa Aplikasi

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Ahad, 30 Mei 2021, dimulai dari MUI meminta Menteri BUMN Erick Thohir tak memberi kursi komisaris BUMN untuk balas budi politik hingga Gojek menjelaskan soal pungutan biaya jasa aplikasi untuk pelanggan.

Adapula berita tentang pabrik tekstil dan produk tekstil dalam negeri PT Pan Brothers Tbk. menghadapi gugatan PKPU dan tanggapan Pan Brothers soal gugatan tersebut.

Berikut empat berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang kemarin:

1. MUI Minta Erick Thohir Tak Beri Kursi Komisaris BUMN untuk Balas Budi Politik

Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas menyoroti langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir memilih sejumlah komisaris perusahaan pelat merah. Ia meminta Erick tak menggunakan kesempatan penunjukan bos perseroan untuk kepentingan balas budi politik.

“Penunjukannya terkesan lebih banyak bernuansa sebagai balas budi karena yang bersangkutan (komisaris) telah berkontribusi di dalam pilpres dan atau pemilu yang baru lalu,” ujar Anwar dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 30 Mei 2021.

Anwar mengatakan semestinya dalam memilih sosok yang mengisi jabatan tinggi di BUMN, pemerintah sebagai pemegang saham terbesar memiliki standar tertentu. Di antaranya, mereka harus memiliki pengetahuan, kompetensi, pengalaman, dan kredibilitas yang mumpuni.

Selain itu, pemerintah juga harus menempatkan orang di perusahaan yang tepat atau sesuai dengan kemampuannya. Namun ia melihat standar itu belakangan tak terpenuhi

“Yang terjadi kita lihat adalah the right man on the wrong place,” ujar Anwar.

Baca berita selengkapnya di sini.