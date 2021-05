Hendri Mulya Syam, Bos Baru Telkomsel yang Pernah Jadi Pejabat Indosat Ooredo

TEMPO.CO, Jakarta - Hendra Mulya Syam resmi menjadi Direktur Utama PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Hendra menjadi orang nomor satu di perusahaan tersebut hanya 3 bulan berselang sejak dirinya ditunjuk menjadi Direktur Sales pada Februari 2021.

“Mengangkat Hendri Mulya Syam sebagai Direktur Utama menggantikan Setyanto Hantoro,” kata Denny Abidin, Vice President Corporate Communication Telkomsel lewat keterangan tertulis, Jumat, 28 Mei 2021.

Dikutip dari laman resmi Telkomsel, Hendri merupakan lulusan Telekomunikasi Elektro dari Indonesian Institute of Technology (ITI),k Serpong, Banten. Hendri membangun karir profesionalnya di Telkomsel sejak tahun 1995.

Ia pernah menempati posisi strategis. Mulai dari Executive Vice President Program Management Office hingga Executive Vice President Sales Area.

Tapi pada 2018-2020, Ia pindah ke Indosat Ooredo. Di sana, Ia menjabat sebagai Chief Sales Distribution Officer di Indosat Ooredoo.

Jabatan ini hanya dipegangnya kurang dari 2 tahun. Setelah itu, Ia kembali ke Telkomsel. Jabatannya sebagai Direktur Netwok dari 2020 sampai 2021. Sampai akhirnya kini jadi bos Telkomsel.

Sebelum menjadi bos Telkomesel, Hendri memiliki banyak pengalaman di industri telekomunikasi. Terutama di bidang Network Strategy, Network Services and Quality Management, Corporate Planning, Product and Mobile Data, Marketing, Customer Service, dan IT Operation.

FAJAR PEBRIANTO