Garuda Minta Lessor Hitung Kontrak Pesawat Berbasis Power by The Hour

TEMPO.CO, Jakarta - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tengah melakukan restrukturisasi bisnis untuk menyelamatkan perusahaan yang tengah menghadapi kesulitan likuiditas. Dewan Komisaris Garuda Yenny Wahid mengatakan perseroan meminta kontrak pesawat berbasis power by the hour atau kekuatan per jam.

“Renegosiasi sewa pesawat harus ditekankan menuju kontrak power by the hour mengingat utilisasi pesawat di masa pandemi masih sangat rendah,” ujar Komisaris Garuda Indonesia Yenny Wahid saat dihubungi Tempo pada Kamis, 27 Mei 2021.

Garuda saat ini menjalin kerja sama dengan 20 lessor. Perusahaan telah melakukan renegosiasi dengan beberapa lessor di antaranya pada tahun lalu untuk menurunkan biaya sewa.

Renegosiasi dilakukan akibat perusahaan maskapai penerbangan menghadapi beban berat di tengah menurunnya jumlah penumpang dan ketidakpastian kondisi karena pandemi Covid-19. Sementara itu, pendapatan terbesar maskapai masih dari sisi bisnis penumpang.

Selain merestrukturisasi kontrak, Garuda tengah meminta agar pesawat-pesawat yang selama ini tidak terpakai atau dikandangkan dikembalikan kepada lessor. Namun negosiasi ini diakui masih berlangsung alot.

“Kami tentunya memilih kalau bisa pesawat yang tidak dipakai untuk dikembalikan. Nah ini yang sedang alot dinegosiasikan dengan lessor-nya,” tutur Yenny.