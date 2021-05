Menguat, Bitcoin Sempat Sundul USD 40 Ribu

TEMPO.CO, Jakarta - Harga Bitcoin kembali melanjutkan relinya ke level US$ 40 ribu seiring tren pemulihan pasca terjun bebas beberapa waktu lalu.

Seperti dilansir Bisnis, aset digital terbesar itu terpantau menguat hingga level US$ 40.866 sebelum kembali bergerak di kisaran US$ 39.600 pada pukul 07.08 waktu New York, Rabu, 26 Mei 2021.

Adapun Bloomberg Galaxy Crypto Index naik 9 persen sejalan dengan penguatan aset kripto lainnya, seperti Ether.

Aset-aset kripto telah bergerak liar selama beberapa hari terakhir setelah miliarder Elon Musk memicu aksi jual dengan mengkritik konsumsi energi Bitcoin dan mengatakan Tesla Inc. menangguhkan pembayaran menggunakan token tersebut.

Hal tersebut juga ditambah dengan munculnya retorika regulasi yang keras dari Cina terkait cryptocurrency. Alhasil para investor yang terpengaruh dengan sentimen-sentimen tersebut melepas kepemilikannya di aset digital.

Saat koin digital mendapatkan kembali kerugian, beberapa penganut cryptocurrency mengambil perubahan terbaru dengan tenang.

Nic Carter dari Castle Island Management mengatakan Bitcoin memang terkenal akan volatilitasnya. Bahkan hal tersebut menjadi fitur mata uang kripto tersebut.