Sepak Terjang Si Botol Coklat di Kala Pandemi

INFO BISNIS- Sudah lebih dari satu tahun Covid-19 melanda Indonesia, dan peperangan ini pun belum berakhir sampai di sini. Hingga saat kini kasus Covid-19 masih terus bertambah pada tiap harinya, untuk itu kewaspadaan dan selalu menjaga kesehatan harus terus dijalankan.

Menyadari hal itu, Oronamin C sebagai pelopor minuman multivitamin yang mengandung Vitamin C, B dan Madu, berkomitmen untuk sama-sama memerangi Covid-19 dengan memberikan dukungan terhadap para tenaga kesehatan dan masyarakat Indonesia. Berbagai cara dilakukan seperti donasi produk hingga memberikan himbauan bagi masyarakat. Dalam hal ini, Oronamin C dipercaya oleh provider terbesar Halodoc untuk bekerja sama memberikan edukasi bagi masyarakat.

Selama pandemi, hampir 500 ribu botol sudah didonasikan, baik untuk untuk tenaga kesehatan, petugas satgas Covid-19, pekerja pabrik dan juga peserta tes SWAB dan PCR. Adapun donasi ini dilakukan di beberapa kota di Indonesia, diantaranya area Jabodetabek, Yogyakarta, Batam, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Makassar, dan Lombok.

Selain kegiatan donasi, Oronamin C turut mendukung kegiatan vaksin yang diadakan oleh Dinas Kesehatan, dari Rumah Sakit, maupun dari instansi lainnya. Kurang lebih 15.000 penerima vaksin sepanjang bulan Maret hingga Mei 2021 telah mendapatkan Oronamin C yang terletak di tiga titik lokasi penerimaan vaksin Covid-19, yaitu di Jakarta, Bandung, dan Bali.

Kegiatan ini masih berlangsung sepanjang 2021 ini dengan sasaran 100.000 penerima vaksin lainnya. Dalam kegiatan ini diharapkan masyarakat semakin sadar tentang pentingnya menjaga daya tahan tubuh dan protokol kesehatan meski telah mendapatkan vaksin.

Oronamin C, sebagai minuman multivitamin terlama di Jepang dan juga satu-satunya dengan kandungan yang lengkap, yaitu vitamin C, vitamin B dan madu bersama Halodoc mengajak bergandengan tangan menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kondisi di setiap situasi dan pentingnya konsumsi vitamin. Adapun kegiatan edukasi dan sosialisasi ini tidak hanya dilakukan langsung di lapangan, tapi juga dilakukan secara masif di digital.

Dokter Shannia Tritama selaku dokter perwakilan dari Halodoc Jakarta mengatakan, “Menjaga daya tahan tubuh yang optimal merupakan kunci penting di situasi pandemi seperti saat ini, salah satu cara menjaga daya tahan tubuh adalah dengan mencukupi asupan vitamin C.”

Stephanie Lisman selaku Head of Marketing Oronamin C menambahkan, bahwa kedepannya Oronamin C ingin terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mengedukasi kesehatan untuk memerangi Covid-19.

"Selain itu, donasi untuk para tenaga kesehatan juga tetap dijalankan agar para tenaga kesehatan tetap terjaga daya tahan tubuhnya selama bertugas. Harapannya, Oronamin C sebagai minuman multivitamin Vitamin C, B, dan madu satu-satunya di Indonesia bisa selalu mendukung dan turut menjaga kesehatan masyarakat," katanya. (*)