IHSG Ditutup Menguat di 5.815, Samuel Sekuritas: Net Buy Asing Rp 408,14 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada sesi kedua perdagangan hari ini ditutup di level 5.815. Angka tersebut sedikit lebih rendah dari angka saat penutupan sesi pertama tadi di 5.828 tapi menguat bila dibandingkan pada pembukaan perdagangan yang berada di level 5.772,9.

Selama perdagangan tercatat sebanyak 283 saham menguat, 209 saham melemah, dan 153 saham stagnan pada perdagangan hari ini. Adapun nilai transaksi mencapai Rp 11,7 triliun.

Tim riset PT Samuel Sekuritas Indonesia menyebutkan net buy investor asing di seluruh pasar mencapai Rp 408,14 miliar. Adapun net buy pemodal asing masing-masing di pasar reguler dan pasar negosiasi sebesar Rp 289,2 miliar dan Rp 118,8 miliar.

Adapun saham yang paling banyak dibeli asing di pasar reguler: ARTO sebanyak Rp 270,6 miliar, TLKM sebanyak Rp 45,4 miliar, dan MDKA sebanyak Rp 30,7 miliar. Sementara saham yang paling banyak dijual asing di pasar reguler: PGAS sebanyak Rp 76,2 miliar, BFIN sebanyak Rp 46,4 miliar, dan ASII sebanyak Rp 34,5 miliar.

IHSG hari ini ditopang terutama oleh indeks sektor energi (IDXENERGY), keuangan (IDXFINANCE), dan infrastruktur (IDXINFRA) yang masing-masing menguat 1,3 persen, 1,3 persen dan 1,2 persen.

Menjelang akhir sesi kedua perdagangan hari ini, Bank Indonesia (BI) mengumumkan keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) untuk mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,5 persen.

Selain itu, bank sentral juga mempertahankan bunga deposit facility di angka 2,75 persen dan lending facility di angka 4,5 persen, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong pemulihan ekonomi.

Berikut deretan saham yang merupakan lima besar top gainer hari ini:

HOPE naik 34,5 persen ke Rp 214 per saham

FITT naik 32,2 persen ke Rp 176 per saham

LUCK naik 25 persen ke Rp 300 per saham

BEBS naik 24,2persen ke Rp 472 per saham

RODA naik 21,7 persen ke Rp 84 per saham

Adapun berikut adalah deretan yang merupakan lima besar top loser hari ini:

KONI turun 6,9 persen ke Rp 1.610 per saham

MLPT turun 6,9 persen ke Rp 1.410 per saham

ARII turun 6,8 persen ke Rp 406 per saham

LRNA turun 6,8 persen ke Rp 190 per saham

BSSR turun 6,8 persen ke Rp 1.975 per saham

Sebelumnya, Tim Riset PT Samuel Sekuritas Indonesia memperkirakan IHSG masih akan bergerak dalam kisaran sempit menjelang libur tengah minggu ini. Dalam jangka pendek indeks sedang konsolidasi di kisaran 5.750-5.835, dapat menguat jangka pendek masih namun dibayangi dalam pola trend turun sejak tembus ke bawah 5.940.

