Kurs Rupiah Ditutup Menguat di 14.327 per Dolar AS, Apa Saja Faktor Pemicunya?

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah di pasar spot pada hari ini, Selasa, 25 Mei 2021, ditutup menguat 27 poin atau 0,19 persen ke level Rp 14.327 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS terpantau melemah 0,25 poin atau 0,28 persen ke level 89,594 pada pukul 14.58 WIB.

Adapun pada perdagangan Senin kemarin, 24 Mei 2021, kurs rupiah ditutup di posisi yang sama dengan akhir pekan lalu, yakni di level 14.355 per dolar AS.

Direktur TFRX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan dolar tengah berada di dekat level terendah dalam tiga bulan terakhir. Hal ini seiring dengan kebangkitan kembali euro dan spekulasi pelaku pasar yang mulai pudar mengenai kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (The Fed) akan segera mengurangi stimulusnya.

Ibrahim menjelaskan melemahnya dolar AS di antaranya karena adanya komentar dari pejabat Federal Reserve AS meredakan kekhawatiran investor tentang inflasi yang tak terkendali.

"Pejabat Federal Reserve AS, termasuk Gubernur Lael Brainard, Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic, dan Presiden Fed St.Louis James Bullard, bersikeras bahwa setiap inflasi bersifat sementara,” tulis Ibrahim dalam riset hariannya, seperti dikutip, Selasa, 25 Mei 2021.

Adapun faktor internal yang mempengaruhi penguatan rupiah pada hari ini salah satunya karena data defisit APBN hingga akhir April 2021 sebesar Rp 138,1 triliun atau setara dengan 0,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pasar merespons positif rencana pemerintah menambal defisit itu dengan Tax Amnesty Jilid II dan meningkatkan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) hingga 35 persen.

Selain itu, keputusan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di 3,5 persen turut mendorong kurs rupiah. Ibrahim memperkirakan kendati dibuka fluktuatif, namun rupiah bakal menguat di rentang Rp 14.300 - Rp 14.360 per dolar AS.

BISNIS

Baca: BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen, Ini Sebabnya