IHSG Ditutup Melemah Tipis, Samuel Sekuritas: Arus Beli Investor Asing Kuat

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG melemah tipis atau 0,16 persen di sesi kedua perdagangan hari ini. IHSG menutup sesi kedua di level 5.763.

"Meski IHSG melemah, arus beli investor asing terlihat makin menguat di sesi kedua hari ini, terlihat dari nilai net buy asing di pasar reguler yang naik menjadi Rp 388,6 miliar," dikutip dari analisis Tim Riset PT Samuel Sekuritas Indonesia, Senin, 24 Mei 2021.

Sementara itu, nilai net sell asing di pasar negosiasi pun mengecil menjadi Rp 25,8 miliar.

Sebanyak 191 saham menguat, 320 saham melemah, dan 138 saham stagnan pada perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi sebesar Rp 8,9 triliun. Sekedar informasi, angka nilai transaksi ini adalah yang terendah sejak 7 Mei 2021 lalu.

Saham yang paling banyak dibeli asing di pasar reguler yaitu BBRI sebesar Rp 203,3 miliar, ARTO Rp 65,2 miliar, dan BBCA Rp 59,2 miliar. Sedangkan saham yang paling banyak dijual asing di pasar reguler, yaitu BMRI sebesar Rp 45,8 miliar, PGAS Rp 44,9 miliar, dan BBNI Rp 40,8 miliar.

Nyaris semua indeks sektor melemah hari ini, dengan indeks yang turun paling dalam adalah indeks sektor industri dasar dan kimia (IDXBASIC) yang melemah -2,6 persen. Saham yang melemah paling dalam di sektor ini adalah saham emiten tambang milik Grup Bakrie, Bumi Resources Minerals (BRMS) yang melemah -6 persen ke Rp 93 per saham.

Saham maskapai nasional RI, Garuda Indonesia (GIAA) hari ini merosot hingga -6,9 persen ke level Rp 294 per saham, pasca keluarnya berita bahwa GIAA menawarkan pensiun dini untuk karyawannya, serta rencana restrukturisasi armada untuk memulihkan kinerja keuangan perusahaan yang anjlok akibat pandemi COVID-19.

Tren penurunan juga terlihat pada saham emiten-emiten CPO (minyak sawit), seperti LSIP, TAPG, AALI dan BWPT, seiring dengan melemahnya harga CPO ke level RM 3.950/ton, level terendahnya sepanjang bulan Mei.

Saham yang mengisi lima besar top gainer atau menguat paling tinggi yaitu HOPE (+34,71 persen ke Rp 159 per saham), WAPO (+34,4 persen ke Rp 125 per saham), LMPI (+30 persen ke Rp 169 per saham), INDX (+25,2persen ke Rp 139 per saham), dan BEBS (+25 persen ke Rp 380 per saham).

Sedangkan lima besar top loser hari ini, yaitu LUCY (-10 persen ke Rp 45 per saham), SOFA (-7,2 persen ke Rp 90 per saham), SIPD (-7,0 persen ke Rp 1.395 per saham), KONI (-6,9 persen ke Rp 1.730 per saham), dan BLTZ (-6,9 persen ke Rp 2.400 per saham).

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.