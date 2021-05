Bitcoin Mulai Bangkit Lagi ke Level Rp 586 Jutaan Usai Anjlok Parah, Kenapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Usai terperosok begitu dalam pada Rabu lalu, Bitcoin perlahan mulai bangkit.

Per hari ini, aset kripto dengan pasar terbesar tersebut diperdagangkan di level US$ 40.780,2 atau sekitar Rp 586,2 juta (asumsi kurs Rp 14.374 per dolar AS). Artinya, harga Bitcoin naik 3,2 persen dalam 24 jam terakhir.

Meski begitu, kenaikan harga Bitcoin belum menandakan nilai aset kripto ini benar-benar pulih. Apalagi jika dibandingkan pada saat menembus rekor tertinggi pada pertengahan April lalu di level US$ 64.804,72 atau Rp 931,7 jutaan.

Kenaikan harga Bitcoin tersebut juga dialami oleh uang kripto lainnya seperti Ethereum, Binance Coin, Cardano, hingga Dogecoin.

Data coingecko.com menunjukkan harga Ethereum (ETH) berada di US$ 2.794,7 atau sekitar Rp 40,18 juta dan Bincance Coin (BNB) di US$ 392,3 atau sekitar Rp 5,64 juta. Artinya baik Ethereum dan Binance Coin nilainya naik masing-masing sebesar 9,5 persen dan 12,2 persen.